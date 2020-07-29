شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يشكون الإرهاق قبل ودية المقاصة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من حالة الإرهاق بسبب المجهود الذي بذلوه بالمران على فترتين خلال الفترة المنقضية.
ويواجه الإسماعيلي المقاصة، ودياً للمرة الثانية، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري، خلال أغسطس المقبل.
وقرر الجهاز الفني، بقيادة جوميز، تخفيف الاحمال على اللاعبين عقب ودية المقاصة والاكتفاء بالمران مرة واحدة لثلاثة أيام.
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