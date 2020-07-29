شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيمة: أفكر في الكرة الذهبية طوال الوقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريـال مدريد الإسباني، أنه يحلم بالفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم منذ طفولته وأن الفكرة لم تفارق ذهنه من طفولته.

وأوضح «بنزيمة» عبر قناته على «يوتيوب»، ردًا على سؤال أحد المتابعين عن تفكيره في الفوز بالجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم: «بالطبع، طوال الوقت، منذ طفولتي، ولكنها ليست شيئًا يدفعني للجنون، عليك دائمًا أن تفكر في الكرة الذهبية عندما تكون لاعب كرة قدم وتنافسي».

وأضاف: «أنا أحاول ألا أعرف نفسي بمركزي في الملعب، كلاعب رقم 9 أو ليس كذلك، كلاعب رقم 10 أو 11، أنا لاعب كرة قدم وأحاول أن أصبح الأفضل في العالم».

وكان الفرنسي قد نجح في قيادة فريقه ريـال مدريد للعودة لمنصات التتويج هذا الموسم والظفر بلقب الدوري الإسباني بعدما استطاع تسجيل 21 هدفًا وضعته في المركز الثاني بترتيب هدافي الليجا خلف قائد برشلونة ليونيل ميسي صاحب الـ 25 هدفًا.