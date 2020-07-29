شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي يتنافس فيه فرق الأهلي والزمالك، والرجاء والوداد المغربيين.

وقال الإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك السابق ومقدم البرامج في قناة القلعة البيضاء، إنه تحدد رسميًا إقامة مباراتي الذهاب، يومي 25 و26 سبتمبر المقبل،

فيما تحدد لمباراتي الإياب يومي 2 و3 أكتوبر.

وكان «كاف» قد أعلن أن مباريات الذهاب ستقام في مصر، على أن تقام مباريات الإياب في المغرب، حيث يلعب الأهلي أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي في نصف النهائي بمصر، على أن تقام في المغرب مباراتي الإياب.