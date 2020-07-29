شكرا لقرائتكم عمرو جمال ينتظم فى تدريبات الطلائع بعد العيد عقب تعافيه من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش فى تدريبات فريقه عقب أجازة عيد الاضحى استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى منح الغزال فرصة للراحة عقب خروجه من المستشفى للعلاج من فيروس كورونا حتى يكون جاهزاً للظهور بشكل قوى فى التدريبات.

واستعرض عمرو جمال كواليس فترة تعرضه بإصابة فيروس كورونا المستجد، مرورًا بتحول مسحته إلى سلبية والشفاء من الفيروس التاجي، وقال الغزال: الحمد لله ربنا شفاني بعد ما عرفت اني مصاب بكورونا شوفت دعم الناس ووصلي دعوات الناس، سواء اللي اتصلوا بيا أو بعتولي رسائل، كنت في مرحلة محتاج فعلا أشوف كل الدعم ده، دعواتكم أثرت معايا.

وأضاف: "محدش كبير على المرض أنا كنت عادي بتمرن في المعسكر بتاعي مع الفريق وكنت كويس لغاية ما كنا بنعمل المسحات وفوجئت إني إيجابي، وعلى طول روحت المستشفى عملت أشعة مقطعية وتحاليل دم وأظهرت عندي التهابات في الرئة واتحجزت للمستشفى تحت الملاحظة.

واصل: بشكر القائمين على المستشفى لأن الناس كلها كانت بتتعامل معاملة واحدة من غير تمييز، اتحجزت 7 أيام، أول 3 أيام كان كورس علاجي مكثف، حسيت بألم في صدري بسبب الالتهابات، ومكانش عندي أعرض تانية غير الهمدان.

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وتابع: عملت المسحة الأولى بعد أول 4 أيام والحمدلله اتحولت سلبية وبعد 48 ساعة وطلعت سلبية، ورجعت لبيتي وأولادي وبشكر كل الناس اللي دعمتني.

واختتم: المواقف الصعبة بتظهر الناس وفي ناس بتتأكد انها تستحق تكون موجودة في حياتك، السنة دي كانت صعبة عليا من بدايتها بسبب ظروف الكرة وانتقال متمش، لكن إرادة ربنا أكبر من كل شىء، والحمد لله.

وأعلن العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، شفاء عمرو جمال لاعب الفريق المعار من الأهلى من فيروس كورونا، بعدما خضع "الغزال" لمسحتى كورونا للتأكد من سلبية التحاليل. وكان عمرو جمال أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلا، "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

وحرص عدد من نجوم النادى الأهلى وبعض أفراد الجهاز الطبى على الاطمئنان على عمرو جمال، مهاجم المارد الأحمر المعار لطلائع الجيش، بعد ثبوت إصابته بكورونا لمساندته فى المحنة الصعبة، مؤكدين له ضرورة التماسك حتى يعبر تلك الأزمة بسلام.