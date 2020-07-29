شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يضمن مقعداً فى تركيبة "كارتيرون" بعد مباراة الزمالك وطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم مصطفى فتحى للتركيبة التى يعتمد عليها فى المباريات الرسمية المقبلة سواء أساسيًا أو كبديل، بعد عودته للمشاركة مع الفريق الأبيض فى مباراة طنطا الودية، عقب تعافيه من فيروس كورونا، ليتألق مصطفى فتحى خلال الدقائق التى شارك بها ونجح فى خطف هدف الفوز للزمالك أمام طنطا.

وتغلب الزمالك على طنطا بنتيجة 2/1، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما أمس ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى حيث تقدم الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق حسام أشرف، ونجح محمد العشرى لاعب طنطا فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 70، وفى الدقيقة 82 سجل مصطفى فتحى الهدف الثانى للزمالك ليفوز الفريق بهدفين مقابل هدف.

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ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم، على ستاد برج العرب، ثم سيخوض الفريق الأبيض مرانا صباحيا غدا، الخميس، ويتم إنهاء المعسكر الحالى حتى يحصل اللاعبين على أجازة عيد الأضحى المبارك ثم سيعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لمواجهة المصرى يوم 6 من شهر أغسطس القادم فى بطولة الدورى الممتاز.

وشارك مصطفى فتحى مع كارتيرون على فترات متباعدة إلا إنه كان لديه قرار بمنحه فرصة المشاركة كأساسى فى مباريات الدورى الممتاز، قبل أن يتوقف النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا، ثم بعد عودة النشاط الرياضى تعرض اللاعب للإصابة بفيروس كورونا، قبل أن يتعافى منها ويصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات الودية ليقرر كارتيرون الدفع به أمام طنطا ليتألق اللاعب ما جعله يضمن دخوله حسابات كارتيرون فى المباريات الرسمية المقبلة، خاصة إنه أحد العناصر التى يعول عليها الفريق لصناعة الفارق فى العديد من المنافسات ولكن جاءت الإصابات التى تعرض لها لتعيق مسيرته مع الزمالك قبل أن يستعيد بريقه فى ودية طنطا.