شكرا لقرائتكم أحمد رفعت: أزمتى مع الهانى سليمان انتهت بالاعتذار..والزمالك أخطرنى بالعودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد رفعت لاعب نادى الزمالك المعار للإتحاد السكندرى انتهاء ازمته مع الهانى سليمان حارس سموحة مشيراً إلى أن الزمالك أخطره بالعودة بعد نهاية الموسم ، وقال رفعت فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت :"خناقتى مع الهانى سليمان انتهت ، وأقدر للغاية دور محمد مصيلحى رئيس الاتحاد الذى كلمنى وقالى الموضوع مش هيعدى وطلعت يوسف المدير الفنى للفريق الذى أوقف المباراة وأكد أنها لن تكتمل سوى بعد تسوية الازمة ".

ويضيف رفعت :"الهانى سليمان كلمنى واعتذرلى وأنا مش بحب الخناقات والمشاكل بعترف أنى ضغطت عليه بقوة لكن توقعت يزعق أخد انذار لكن يضربنى فى وشى بهذه الطريقة ، وبحترم دور المهندس محمد فرج عامر رئيس سموحة وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق الذى رفضا الواقعة وتحدثوا معى حول سعيهم لأحتواء الموقف ".

وعن الزمالك قال أحمد رفعت :"مسئولى القلعة البيضاء أخطرونى بالعودة بعد نهاية الموسم ، وسأعقد جلسة مع المسئولين لتحديد مصيرى وأختيار الافضل لى وللزمالك ، أبحث دائماً عن المشاركة بالاستمرار فهى الافضل لأى لاعب ، عقدى مستمر مع الزمالك لمدة موسمين ونصف ".

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ويضيف أحمد رفعت :"لن أنسى أيام تألقى فى انبى فهو النادى الذى اعتبره بيتى قضيت عشرة سنوات داخله وتعاملت مع إناس محترمين وأصدقائى كلهم هناك".

وعن الاتحاد السكندري قال رفعت :"نسير بخطى جيدة للإعداد لعودة الدوري ، بمرور الوقت سنعود لمستوانا وواثق فى قدرتنا وخبرة كل اللاعبين على انهاء الموسم فى مركز متميز ، سأعود للتدريبات عقب أجازة العيد".

وفاز فريق سموحة على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصرى، أحرز سموحة الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر وتعادل محمد الصباحي للاتحاد السكندري، قبل أن يضيف صلاح محسن هدف الفوز لسموحة .