شكرا لقرائتكم 12 لاعباً خارج أسوار برشلونة بسبب أزمة "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع نادي برشلونة الإسباني 12 لاعباً على قائمة الانتقال، أبرزهم البرازيلي كوتينيو والفرنسي ديمبلي، اللذان كلفا النادي ما يقارب 265 مليون، وذلك لمواجهة الأزمة المالية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي المنتمي إلى إقليم كاتالونيا أن خسائر برشلونة بسبب الجائحة ستصل إلى 200 مليون يورو، مشيراً إلى أن ضم لاعبين جدد سيكون أمراً بالغ الصعوبة إلا في حالة المقايضة مثلما حدث مع يوفنتوس الإيطالي الذي حصل على آرثر ميلو وتخلى عن البوسني ميراليم بيانيتش.

وسيكون البرازيلي فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ الألماني حالياً، وأغلى صفقة بتاريخ النادي على رأس القائمة، وذلك بعد عامين ونصف من دفع برشلونة مبلغ 160 مليون يورو لليفربول الإنجليزي للحصول على خدماته.

ووسط أخبار تتحدث عن اهتمام أندية مختلفة من الدوري الإنجليزي بخدمات لاعب ليفربول السابق، إلا أنه من غير المرجح أن يحصل برشلونة على مبلغ يزيد عن 90 مليون يورو ثمناً لانتقال اللاعب البرازيلي الدولي.

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ومن ضمن القائمة الفرنسي عثمان ديمبلي الذي انتقل إلى برشلونة بعد رحيل نيمار في صيف 2017 قادماً من دورتموند لقاء 105 مليون يورو بخلاف المتغيرات، إذ لم يستطع اللاعب السريع حجز مكان أساسي في قائمة الفريق بسبب الإصابات المختلفة التي تعرض لها، وآخرها في نوفمبر الماضي وأبقته في العيادة حتى اليوم.

وينوي برشلونة التخلص من المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الحائز على كأس العالم الأخيرة مع بلاده، إذ عجز عن الظهور بمستواه المعروف في آخر موسمين بسبب معاناته من إصابة في الركبة، وكذلك سيكون في القائمة الحارس البرازيلي نيتو المنتقل من فالنسيا مطلع الموسم الماضي مقابل 30 مليون يورو، والمدافع جونيور فيربو الذي دفع النادي الكاتالوني 24 مليون يورو لريال بيتيس من أجل ضمه.

ومن ضمن الذين يستهدف برشلونة بيع عقودهم التشيلي أرتورو فيدال، والإسباني كارليس ألينيا المعار إلى ريال بيتيس ورافينيا ألكانتارا المعار إلى سلتا فيغو، والبرتغالي نيلسون سيميدو والكرواتي إيفان راكيتيتش والشاب الفرنسي جان كلير توديبو.

ورغم انتقاله المفاجئ في فبراير الماضي من ليغانيس الإسباني مقابل قيمة كسر عقده البالغة 18 مليون يورو، سيكون الدنماركي مارتن برايثويت ضمن القائمة التي يرغب برشلونة بالتخلص منها لموازنة الحسابات المالية.