شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أزارو تُجبر الأهلي على تأجيل صفقة إيريك تراوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبرت عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لناديه بشكل رسمي بعد قطع إعارته للاتفاق السعودي ورفض الإدارة الحمراء مد إعارته على خلفية تأخر النادي السعودي في إرسال باقي قيمة إعارة التوربيد المغربي، وأكد مسئولو الأهلي تأجيل وتعليق صفقة البوركينابي إيريك تراوري مهاجم بيراميدز للموسم المقبل، في ظل تعذر التعاقد معه أو مع أي لاعب أجنبي آخر بسبب عدد اللاعبين الأجانب الذين هم على قوة الفريق الآن.

ويحتاج الأهلي لتسويق أو الاستغناء عن واحد من لاعبي الفريق الأجانب قبل دخول الموسم الجديد، في ظل منح اللوائح الحق للأندية في تسجيل 5 لاعبين، بينما يوجد على قوة الأهلي حاليًا 6 لاعبين أجانب وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والمالي اليو ديانج.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلي في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

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وتحدث تراورى مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات عن رغبته في الرحيل للأهلي إلا أن اللاعب تلقى رفضًا صريحًا علي طلبه، مؤكدين له أنه لن يرحل في الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وأن رحيله سيتأجل موسم آخر على أقل تقدير بشرط أن يساهم في حصد فريقه لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مسئولو الأهلي أن تراوري يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في الدوري المصري إلا أن التعاقد معه في الوقت الحالي سيكون صعباً للغاية خاصة أن هناك رفضًا تامًا من بيراميدز، وذلك بخلاف أزمة عدد الأجانب في قائمة الفريق حالياً.