شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة خروج ياسر إبراهيم من غرفة الأشعة ويطمئن الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إصابته بجذع فى كاحل القدم ما تسبب فى مُغادرته للمباراة الودية التى أقيمت أمس باستاد التتش بالجزيرة، وسجل فيها ياسر إبراهيم هدفاً من أصل خمسة أهداف فاز بها الأهلي على الجونة الذى اكتفى بتسجيل هدفين فى مرمى المارد الأحمر، وذلك فى إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز المقرر لها 6 أغسطس المقبل.

والتقط أحد الجماهير فيديو لياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي أثناء خروجه من غرفة إجراء الأشعة على قدمه، وحاول أن يستفسر من اللاعب عن حالته لطمئنة الجماهير، إلا أن ياسر اكتفى بإشارة إنه بخير، رغم عدم قدرته على السير بسبب إصابة الكاحل.

وسجل خماسية الأهلي فى فريق الجونة كل من محمد مجدي قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجي، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد فتحي وأحمد مجدي، وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم للإصابة في الشوط الثاني، وشارك أيمن أشرف بدلاً منه، كما شهدت المباراة إهدار أكثر من فرصة للأهلي، وقدم الأحمر عرضاً قوياً على مدار الشوطين، كما قدم الفريق الساحلي عرضاً قوياً وكان نداً للأهلي، لكن فارق الخبرة والإمكانيات الفنية حسم اللقاء بها الفوز الكبير للأهلي، الذي قام مدربه السويسري رينيه فايلر بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي المباراة.