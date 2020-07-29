شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يعلن اجتياز المثلوثى للكشف الطبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، اجتياز التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن الجديد للفريق، الكشف الطبى، خلال تواجده فى القاهرة لإنهاء إجراءات التعاقد معه، مشدداً أن تواجد المثلوثى فى القاهرة جاء لإنهاء إجراءات التعاقد معه ومنها الكشف الطبى الذى خضع له خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى سيكون نهاية الموسم.

وتابع حمادة أنور فى تصريحات إذاعية أن الزمالك لن يعلن فى الوقت الحالى عن صفقة المثلوثى، حيث سيتم الانتظار حتى نهاية الموسم ووصل التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى إلى القاهرة، يوم 15 من شهر يوليو الجارى، لانهاء إجراءات انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه، وخضع اللاعب لكشف طبى، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأصبح التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، الذى سينضم إلى نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بمثابة اللاعب التونسى الثانى فى صفوف الأبيض فى الموسم المقبل، بجوار التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط قلعة ميت عقبة، إلا أن المثلوثى سيكون اللاعب السابع الذى ينتقل من صفوف الصفاقسى التونسى مباشرة للعب فى الدورى المصرى حيث كانت البداية مع أنيس بوجلبان لاعب الصفاقسى الذى انضم للأهلى عام 2007، واستمر ضمن صفوف الأحمر لمدة موسمين، فاز خلالهم بكأس السوبر الأفريقى وكأس الأندية الأبطال، ثم عاد بعدهما للعب فى الدورى التونسى مرة أخرى، ليكون أول التوانسة الذين انضموا إلى صفوف القلعة الحمراء بتوصية من البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للأحمر.

كما انتقل التونسى وسام العابدى، إلى الزمالك، موسم 2007، ليصبح ثانى اللاعبين القادمين من الصفاقسى التونسى إلى الدورى المصرى، ولكنه سرعان ما رحل عن القلعة البيضاء، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم حصوله على فرصة للمشاركة أساسيًا مع الفريق بعد رحيل الفرنسى هنرى ميشيل، الذى كان يتولى قيادة الزمالك فى هذا التوقيت.

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وفى موسم 2011 – 2012، ضم نادى إنبى اللاعب كمال زعيم، من صفوف الصفاقسى التونسى، فى صفقة انتقال حر، فى عقد لمدة 4 مواسم، إلا أن اللاعب رحل عن النادى البترولى موسم 2012 – 2013، إلى النادى البنزرتى الرياضى، قبل أن يعتزل كرة القدم نهائيا موسم 2014 – 2015.فيما انتقل الإيفوارى ديدييه كوريه، من الصفاقسى التونسى إلى صفوف المقاولون العرب، موسم 2015 – 2016، واستمر ضمن صفوف ذئاب الجبل حتى موسم 2018 – 2019، قبل أن ينتقل منه إلى الاتحاد السكندرى، ثم إعارة إلى نادى النجوم، قبل أن يُقرر زعيم الثغر فسخ التعاقد معه بداية من الموسم الجارى، لينتقل للعب فى نادى النفط العراقى.

وانتقل التونسى على معلول، الظهير الأيسر للأهلى، إلى صفوف القلعة الحمراء موسم 2016 – 2017، ويستمر حتى الآن، حيث تألق اللاعب بشكل لافت للنظر خلال تواجده ضمن صفوف الأحمر، والذى خاض معه حتى الآن 121 مباراة أحرز خلالهم 19هدفًا وصنع 35 هدفًا، وفاز معلول مع الأهلى بثلاث بطولات للدورى المصرى وكأس السوبر المصرى مرتين وكأس مصر مرة واحدة.

انضم أيضًا النيجيرى جونيور أجاى، مهاجم الأهلى، إلى صفوف القلعة الحمراء، قادمًا من الصفاقسى التونس، موسم 2016 – 2017، بعدما لعب لصفوف النادى التونسى لمدة موسم واحد خاض خلالهم 28 مباراة شهدت تسجيله 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، تألق أجاى مع الأهلى منذ قدومه لصفوف الفريق الأحمر حيث شارك فى 121 مباراة أحرز خلالهم 35 هدفًا وصنع 24 هدفًا أخر، فيما توج مع الأهلى بثلاث بطولات للدورى المصرى وبطولتين للسوبر المصرى وبطولة كأس مصر.

وبهذا يكون التونسى حمزة المثلوثى هو سابع لاعبى الصفاقسى التونسى قدومًا إلى مصر وثانى اللاعبين انضماما إلى صفوف الزمالك، حيث شارك المثلوثى صاحب الـ27 عاما، فى 99 مباراة مع الصفاقسى التونسى أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 15 هدفًا كما يوجد عددًا من اللاعبين الذين ارتدوا قميص الصفاقسى التونسى، ثم انتقلوا إلى بعض الأندية قبل قدومهم إلى الدورى المصرى، ولعل أبرزهم مؤخرًا الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، الذى انضم للأبيض من النصر السعودى، وكذلك التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انضم للإسماعيلى عقب انتهاء عقده مع الاتفاق السعودى.