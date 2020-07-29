شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملامح لأداء الأهلى خلال الوديات.. أبرزها استعادة النزعة الهجومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الأهلي العديد من المكاسب خلال المبارتين الوديتين ضد سموحة والجونة، ضمن تحضيراته لتجهيز لاعبيه قبل استكمال منافسات الدوري، وضمن الاستعدادات لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، في إطار سعيه لاستعادة اللقب الافريقي بعد غياب طويل دام 7 سنوات.
وأوضح الشيخ أن الفريق مقبل على مرحلة صعبة، نظرًا للارتباط بالمنافسة على بطولة الدوري، إلى جانب مواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حريص على الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة، حتى يتمكن الفريق من تحقيق الهدف الذي يسعى إليه بالفوز بالبطولتين.
وأكد اللاعب أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، وأن رينيه فايلر، المدير الفني، يتحدث عن ضرورة بذل أقصى جهد خلال التدريبات، وكذلك الحرص الشديد لتجنب تعرض أحد اللاعبين للإصابة بعد فترة الغياب الطويلة التي تركت آثارها على الحالة البدنية للجميع ، وأضاف: «المباريات الودية التي خضناها أمام سموحة والجونة شهدت الدفع بعدد كبير من اللاعبين، وهو ما يعتبر رسالة من الجهاز الفني بأن كل لاعب يمتلك فرصة المشاركة في الفترة المقبلة، مما يمثل دافعًا وحافزًا للكل من أجل الاجتهاد، وهو ما يصب في صالح الفريق بشكل عام».
كانت هذه تفاصيل خبر 6 ملامح لأداء الأهلى خلال الوديات.. أبرزها استعادة النزعة الهجومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.