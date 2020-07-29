شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملامح لأداء الأهلى خلال الوديات.. أبرزها استعادة النزعة الهجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الأهلي العديد من المكاسب خلال المبارتين الوديتين ضد سموحة والجونة، ضمن تحضيراته لتجهيز لاعبيه قبل استكمال منافسات الدوري، وضمن الاستعدادات لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، في إطار سعيه لاستعادة اللقب الافريقي بعد غياب طويل دام 7 سنوات.

وخرج الأهلي بالعديد من الملامح الفنية والتكتيكية بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه الفريق الأحمر خلال وديتي سموحة والجونة، وأدخلت الطمأنينة على قلب الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، الذي كان يضع استعادة اللياقة البدنية على رأس اولوياته. لمعرفة التفاصيل من هنا:على جانب آخر، أكد أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، أن الفريق يسير بخطوات ثابتة، استعدادًا لاستنئاف مباريات بطولة الدوري، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال المباراتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق، وحقق فيهما الفوز على سموحة والجونة برباعية نظيفة و5 / 2 على التوالي ، وأشار إلى أن فترة التوقف كانت كبيرة، وهو ما استلزم خوض تدريبات قوية ومباريات في فترة زمنية قصيرة، تماشيًا مع سيناريو عودة الدوري، وضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، وأن لاعبي الأهلي لديهم إصرار وعزيمة على العودة إلى المستوى الذي كان عليه الفريق قبل فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا

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وأوضح الشيخ أن الفريق مقبل على مرحلة صعبة، نظرًا للارتباط بالمنافسة على بطولة الدوري، إلى جانب مواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حريص على الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة، حتى يتمكن الفريق من تحقيق الهدف الذي يسعى إليه بالفوز بالبطولتين.

وأكد اللاعب أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، وأن رينيه فايلر، المدير الفني، يتحدث عن ضرورة بذل أقصى جهد خلال التدريبات، وكذلك الحرص الشديد لتجنب تعرض أحد اللاعبين للإصابة بعد فترة الغياب الطويلة التي تركت آثارها على الحالة البدنية للجميع ، وأضاف: «المباريات الودية التي خضناها أمام سموحة والجونة شهدت الدفع بعدد كبير من اللاعبين، وهو ما يعتبر رسالة من الجهاز الفني بأن كل لاعب يمتلك فرصة المشاركة في الفترة المقبلة، مما يمثل دافعًا وحافزًا للكل من أجل الاجتهاد، وهو ما يصب في صالح الفريق بشكل عام».