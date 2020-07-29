شكرا لقرائتكم خبر عن عيد عبد الملك يطالب الزمالك بإطلاق لقب طبيب الغلابة على منشأة بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق مجلس إدارة القلعة البيضاء بتكريم الدكتور الراحل محمد مشالى طبيب الغلابة بإطلاق اسمه على منشأة داخل الزمالك، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر "أتمنى من إدارة نادى الزمالك إطلاق اسم دكتور مشالى على منشأة داخل النادى تكريماً له وهو فعلاً يستحق.. ربنا يرحم".

وحرص نادى الزمالك على نعى الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة، الذى توفى بعد رحلة من العطاء استمرت عشرات السنوات، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع إنستجرام صورة للطبيب الراحل وعلقت عليها "ينعى نادى الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة" عضو شرف النادى وأحد كبار مشجعيه، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان نادى الزمالك قد سلم الدكتور محمد مشالى المعروف بـ"طبيب الغلابة" كارنيه العضوية الشرفية للنادى مدى الحياة، والتى أعلن المسشتشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء منحها له تقديرًا للمجهودات التى يبذلها فى خدمة الشعب المصرى فى مجال عمله، إلى جانب اعتزازه بانتمائه للقلعة البيضاء، وتقدم طبيب الغلابة بالشكر لمسؤولى الزمالك بعد تسلمه بطاقة العضوية الشرقية الخاصة بالنادى مؤخرًا ، ودعا مسؤولو الزمالك الدكتور محمد مشالى الشهير بطيب الغلابة لزيارة مقر النادى فى أى وقت بعد نهاية فترة غلق الأندية، حيث يتوقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وجاءت الدعوة على هامش تسليم دكتور الغلابة بطاقة العضوية الشرفية للدكتور مشالى بناءً على تعليمات مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الذى قرر منحه العضوية الشرفية للنادى مدى الحياة.

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وكان الدكتور محمد مشالى قد أكد من قبل أنه يشجع نادى الزمالك عندما كان طالبًا فى الصف الأول الإعدادى و عن الفريق الذى يشجعه عالميًا قائلا، "أحب فريق ليفربول الإنجليزى، وأشجع الفريق الأبيض وأنا فى الصف الأول الإعدادى وأعشق الزمالك من وقتها وأنه أطلق اسم علاء على شقيقه الأصغر حبًا بالنجم علاء الحامولى لاعب نادى الزمالك السابق.

وشيعت قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، مسقط رأس الدكتور محمد مشالى جثمان طبيب الغلابة، فى مشهد ملىء بالحزن الشديد، والذي رحل عن عالمنا فجر أمس الثلاثاء بمقابر العائلة، بعد أن تم تغسيله وتكفينه على يد فريق من المغسلين بمنزله، وأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر ودفنه بمقابر عائلته.