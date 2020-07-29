شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يقرر تصعيد أزمته ضد الاتفاق السعودي قبل العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي الذى انتهت إعارته مؤخرا لنادي الاتفاق السعودي الاستسلام في أزمته الأخيرة من النادي السعودي وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة وأخطر اللاعب إدارة الأهلي بأنه سيقوم بتصعيد أزمته مع النادي السعودي خاصة وأن عدم حصوله على مستحقاته بجانب قيام إدارة الإتفاق بخصم 50% من قيمة راتبه في آخر ثلاثة شهور بدعوى "جائحة" كورونا كان سبباً في رفض اللاعب تمديد إعارته للنادي السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ليقرر اللاعب العودة للأهلي لأستكمال تجربته مع القلعة الحمراء إلا أذا عرضه الأهلي للبيع مرة أخرى.
من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية عن وضع نادى أولمبياكوس اليونانى المغربى وليد أزارو ضمن قائمة أولوياته للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات المقبلة ، وقالت صحيفة "SDNA" اليونانية، إن نادى أولمبياكوس سوف يلجأ للتفاوض مع النادى الأهلي لضم وليد إزارو إذا فشلت المفاوضات بين أولمبياكوس وسبورتنج براجا البرتغالي حول بقاء أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق الحالى
وأشارت الصحيفة إلى أن نادى أولمبياكوس يجرى محاولات مع النادى البرتغالى لضم كوكا أو تجديد الإعارة، بناءً على رغبة الجهاز الفنى، وفى حال عدم التوصل لاتفاق بين الناديين سوف يكون وليد أزارو المهاجم البديل لأحمد حسن كوكا ويتم فتح التفاوض مع النادى الأهلى لضم اللاعب المغربى.
وكان الاتحاد السعودى لكرة القدم قد أصدر بيانًا رسميًا للأندية بدوري المحترفين بدرجتيه الأولى والثانية، يحذر فيه من التعاقد مع المهاجم المغربى وليد أزارو، لاعب الأهلى الذى كان معارًا لصفوف الاتفاق السعودى.
وجاء في بيان الاتحاد السعودى وفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية، أن التعاقد مع وليد أزارو الموسم القادم أو ما يليه من مواسم ممنوع بسبب رفضه تمديد عقده مع الاتفاق حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.
وذكر البيان أن ذلك يأتي وفقًا لما تضمنه تعميم الاتحاد السعودى "منع أي نادٍ في المملكة العربية السعودية من التفاوض أو الدخول في عقد جديد لموسم 2020-2021 أو أي مواسم تاليه لها مع أي لاعب غير سعودى يرفض تمديد عقده حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم الجارى 2019-2020.
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