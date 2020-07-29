شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فايلر وافق على فتح صفحة جديدة مع أزارو.. ومصطفى محمد مهاجم أوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وافق على فتح صفحة جديدة مع المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر الذى انتهت إعارته للإتفاق السعودى، وقال شوبير فى برنامجه عبر إذاعة أون سبورت "مروان محسن جدد تعاقده مع الاهلى لمدة ثلاثة سنوات ولدى كافة التفاصيل المادية ولكن أرفض أعلانها ، وليد ازارو سيعود للأهلى مع بداية الموسم الجديد خاضة أن فايلر على استعداد لفتح صفحة جديدة معه".

ويضيف شوبير "حضرت مباراة الاهلى والجونة الودية فى استاد التتش وشاهدت حزن صالح جمعة على عدم المشاركة فى اللقاء"، والأهلى يسير بخطى جيدة فى صفقة شراء رمضان صبحى من هيدرسيفيلد الانجليزى.

وعن الزمالك قال شوبير "محمد عبد الغنى لاعب محترم وبحبه وتحسه راجل فى الملعب، أصر على استرداد عقده من الزمالك وكذلك حازم إمام بسبب الخلافات المادية ، بن شرقى وأوناجم هيرجعوا مصر خلال 3 أيام ، بن شرقى أثبت نفسه مع الزمالك ولكن أوناجم لم يقدم نصف موهبته حتى الآن".

وعن مفاوضات الزمالك مع السورى عمر خربين قال شوبير: "مفيش مفاوضات ، ومفيش مهاجم يقدر يقعد مصطفى محمد على الدكة ده مهاجم أوروبى".

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وعن بطولات الأهلى قال شوبير: "معرفش الكلام بقى كتير أوى ليه اليومين دول على بطولات الاهلى، خلاص الكل عاش فى دور أن الاهلى بطولاته حرام طب عامة أنا لعبت فى الاهلى والمنتخب سنوات عريضة وعمرنا ماخدنا بطولة إلا بالجهد والعرق والشقا".

وفى وقت سابق أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى لن يستعير رمضان صبحى للمرة الثالثة لرفض إدارته وكذلك نظيرتها فى هيدرسيفيلد لذلك المبدأ، خاصة وأن عقد رمضان صبحى مع هيدرسيفيلد يتبقى فيه موسمين فقط بانتهاء الموسم الجارى، كاشفاً أن رمضان صبحى سيستكمل الموسم مع الأهلى، خاصة أن فتح باب القيد في إنجلترا بالنسبة للاعبين الأجانب ليس قبل يوم 16 أكتوبر المقبل.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "هيدرسفيلد مش عايز يأجر .. الإعارة تعني الإيجار والأهلي بردو عايز تمليك مما يعني شراء اللاعب نهائياً.. هيدرسيفيلد يرغب في بيعه مقابل 7 ملايين ونصف والأهلي عارض 2 ونصف فقط ومبلغ الالتقاء هو 4 ملايين إسترليني".

وأضاف أحمد شوبير أن رمضان صبحي ينتظر عرضاً كبيراً من الدوري الأنجليزي ولكنه يرفض حتى الآن فكرة اللعب في الدوري اليوناني أو التركي.

وتنتهى إعارة رمضان صبحى للأهلى نهاية الموسم الجارى على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى، والذى قرر بيع الجناح الدولى بداية من الموسم الجديد، فى الوقت الذى دخل الأهلى فى مفاوضات رسمية للإبقاء على رمضان صبحى بشكل نهائى.