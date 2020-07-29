شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الجواهر السمراء تتلآلآ في سماء الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذخر النادي الأهلي بعدد من الجواهر السمراء بين صفوفه تتمثل في الرباعي الأفريقي المحترف، المالي أليو ديانج، الأنجولي جيرالدو دا كوستا، النيجيري جونيور أجاي، السنغالي أليو بادجي، في مراكز الوسط والهجوم، حيث يعتمد الفريق الأحمر على بعضهم كعناصر أساسية في تشكيل الفريق.

ويعتبر جونيور أجاي أهم العناصر المحترفة في صفوف الأهلي، ومنذ انضمامه إلى الفريق فى الميركاتو الصيفى عام 2016، أثبت أجاى، صانع ألعاب النادى الأهلى، أنه حل سحرى ونموذجى لجميع المدربين الذين توافدوا على تدريب القلعة الحمراء وصولاً إلى السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق، بفضل المهارة الفردية التى تساعد النيجيرى على خلق الحلول والتسجيل من أنصاف الفرص، جونيور أجاى شارك مع النادى الأهلى فى 121 مباراة استطاع أن يسجل خلالها 35 هدفاً وصنع 24 آخرين، ليشكل أحد أهم العناصر الهجومية للفريق الأحمر ويصبح ركيزة أساسية فى تشكيل المارد الأحمر.

أما الأنجولي جيرالدو دا كوستا صاحب الـ 28 عامًا، فانضم إلى الأهلي في يناير 2019، شارك في 27 مباراة مع الفريق الأحمر، سجل 3 أهداف وصنع 6 أخرين لزملائه بالفريق.

وانضم السنغالي أليو بادجي إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضي، لتدعيم الهجوم، وشارك صاحب الـ 22 عاماً في 7 مباريات قبل توقف كورونا، سجل هدف وصنع هدفين لزملائه بالفريق.

فيما انضم المالي أليو ديانج إلى الأهلي في بداية الموسم الجاري، فشارك صاحب الـ 22 عامًا في 21 مباراة مع الفريق الأحمر، سجل هدفين وصنع مثلهما وأثبت كفاءته في وسط ملعب النادي الأهلي.

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