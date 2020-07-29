شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل منشطات للاعبى الجودو بعد مسحة كورونا الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين ، خضوع لاعبى منتخب الجودو إلى تحليل منشطات بمعرفة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك للتأكد من عدم وقوعهم في هذا الفخ خلال فترة التوقف والتي دامت عدة أشهر ، على أن يتم تحليل المنشطات بعد خضوعهم لمسحة كورونا الأولى ، و المحدد لها يوم 3 أغسطس المقبل.

وأكد مطيع فخر الدين أن لجنة الخبراء بالاتحاد ، والتي تضم بين عناصرها عضو من وكالة المنشطات أوصت بخضوع اللاعبين لتحليل المنشطات ، اطمئنانا على اللاعبين ، وللحفاظ على القوام الأساسى للاعبى المنتخب.

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وقرر اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، إجراء مسحات كورونا للاعبى المنتخب 3 أغسطس المقبل، كمسحة أولى، بينما تحدد يوم 8 أغسطس موعداً للمسحة الثانية، على أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى بعد ذلك، لبدء النشاط رسميا، خاصة أن الجودو من الألعاب التلامسية.

جاء تحديد الموعد وفقا لما اتفقت عليه لجنة الخبراء بالاتحاد وكذلك لجنة عودة النشاط، خاصة أنه إذا تم بدء المسحات والتدريبات منتصف يوليو ستأتى إجازة عيد الأضحى، وبالتالى لن يكون فائدة من المسحة التى سيخضعون لها .

وتتكون لجنة الخبراء باتحاد الجودو من نبيل مليكة، وناجى مليكة، شريف هنوهم، مجدى الصباغ، محمد لقمان، هشام نبيل، عماد السيد، حلمى حسين، ايمان الجوهرى، معتز مجدى.