شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا فى حوار جرئ: غلطة عمرى عدم اللعب للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجيل الذهبى للمنصورة لا ينسىالجوهرى نقطة تحول فى مشوارى الكروىاعتذرت عن عدم اللعب للزمالك لرغبتى فى استكمال مشوار الاحترافى التركىشاركت مع المنتخب الوطنى فى 112 مباراةأعد من أكثر المدافعين الذين شاركوا مع الفراعنة فى المباريات الدولية

"رفضت اللعب فى الأهلى والزمالك، وفضلت الانتقال مباشرة للدورى التركى، لكن بعد سنوات طويلة شعرت بالندم على عدم الموافقة على اللعب فى القلعة الحمراء".. بهذه الكلمات فتح عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر والمنصورة الأسبق والمدير الرياضى للنادى المصرى حديثه مع "سوبر كورة" فى الحوار السريع الذى كشف خلاله أسرار وكواليس جديدة.

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وقال عبد الظاهر السقا، إن مشواره الكروى الحقيقى بدأ مع تصعيده موسم 1993 فى جيل العظماء فى المنصورة بقيادة الراحل حسن مجاهد.. مضيفاً:" كنت مع كتيبة لاعبين انضم معظمهم للأهلى والزمالك بعدها على رأسهم وليد صلاح عبد اللطيف وتامر عبد الحميد دونجا ، بالإضافة لعناصر الخبرة ياسر الكنانى والراحل عز الرجال اللى استفدت منه كثيرا خلال فترة تواجدى مع زعيم الدقهلية".