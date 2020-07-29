شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: مش هنقدر نشترى لعيبة بملايين بس هنحاول نستنسخ محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب أن الجهاز الفنى يستهدف إعادة استنساخ تجربة فيرارى الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، والذى بدأ مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بنادى المقاولون، ولذلك صعد الجهاز الفنى 9 لاعبين للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية، لضخ دماء جديدة فى صفوف الفريق، موضحاً فى تصريحات خاصة: اللاعبون يقدمون مستوى متميزا خاصة يوسف حسن وزياد طلبة، ونتمنى أن نقدم تجربة جديدة للنادي مثل محمد صلاح.

وواصل مدرب المقاولون: من الصعب أن نجاري الفرق في شراء اللاعبين في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار، ومع ضغط مباريات الموسم الجارى أيضاً كان من الضرورى الاتجاه لقطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول.

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وفى سياق آخر عقد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون، اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين فى حضور محمد رضوان رئيس القطاع، وأثنى المشرف على الكرة بالمجهود الكبير الذى قدمه مدربى القطاع الموسم الماضى، وأوصى المشرف على الكرة خلال الاجتماع مدربى القطاع بمواصلة المشوار بنجاح والتركيز فى المهمة التى تتطلب تقديم عناصر مميزة بالإضافة لتحقيق نتائج إيجابية حتى يظل القطاع متصدر ومتقدم على العديد من القطاعات.

وأكد محمد عادل على كامل الدعم للمدربين والأجهزة الفنية وكذلك رئيس القطاع، مشيرًا إلى أن الجميع فى النادى يقف خلف قطاع الناشئين الذى سيظل العمود الفقرى للفريق الأول والعناصر المميزة يتم تصعيدها مباشرًا للمشاركة مع الفريق الأول أمثال الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002، ويوسف أبوهشيمة هاف 2003.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.