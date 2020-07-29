شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية سبب ابتعاد أنطوى عن الظهور مع وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب الغانى رودنى أنطوى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، عن الظهور مع فريقه منذ أن تم التعاقد معه فى انتقالات شهر يناير الماضى، وذلك نظرًا لتوقف مسابقة الدورى الممتاز بعدها بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، حيث توقف النشاط الرياضى فى مصر من منتصف شهر مارس الماضى، ومن المنتظر أن تعود منافسات الدورى من جديد فى 6 أغسطس المقبل.

ولم يظهر رودنى أنطوى مع الفريق الدجلاوى فى المواجهات الودية التى خاضها الفريق فى الفترة الحالية استعدادًا لعودة الدورى، بسبب تعرضه لإصابة فى العضلة الخلفية، ويخضع اللاعب حاليًا لبرنامج تأهيل لتجهيزه للعودة والظهور مع الفريق مع بداية استئناف منافسات الدورى من جديد.

Advertisements

وكان مسئولو دجلة نجحوا فى إنهاء إجراءات قيد أنطوى الذى تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

ويستضيف نادى أسوان بقيادة أحمد كشرى، نظيره فريق وادى دجلة، اليوم الأربعاء، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، بعدما تم اعتماده ملعبًا رسميًا لأبناء الجنوب خلال مباريات الدور الثاني من الدوري، في خامس التجارب الودية لأسوان، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى.

وكان فريق وادى دجلة بقيادة اليونيانى نيكوديموس بابافاسيليو، قد خسر في لقائه الودي الأخير الذي جمعه بنادي الزمالك، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة من 3 أشواط، حيث كان الشوط الأول والثاني مدته كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث مدته 30 دقيقة.