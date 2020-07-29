الامارات | بالصور.. لوفرين يبكي في وداع ليفربول ومحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. لوفرين يبكي في وداع ليفربول ومحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللاعب الكرواتي ديغان لوفرين، مدافع ليفربول المنتقل إلى صفوف زينت سان بطرسبرج الروسي، حديثاً أن رحيله عن الفريق الإنجليزي جعله يبكي كثيراً خلال الفترة الماضية.

وكان ليفربول قد أعلن رسمياً عن بيع اللاعب إلى الفريق الروسي مقابل 11 مليون يورو، بعد 6 سنوات قضاها اللاعب في صفوف الفريق الإنجليزي نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مؤخراً والعديد من الألقاب الأخرى أخر عامين، وهو كان أكثر اللاعبين قرباً من المهاجم المصري محمد صلاح هداف الفريق.

وقال لوفرين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول، «لا أريد إظهار الكثير من العواطف لأنني كنت أبكي بالفعل قبل المباراة الأخيرة، الأمور ازداد صعوبة خاصةً أنني تركت محمد صلاح صديقي العزيز، لقد كانت علاقة مميزة ولكن كما قلت دائماً، إنها مجرد بداية صداقة كبيرة، حتى عندما نكون بعيدين عن بعضنا».

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واختتم: «لقد كنا مثل عائلة كبيرة، وهذا هو السبب في أن ليفربول كبير جداً، لأننا نهتم ببعضنا البعض، أتمنى للجميع حظاً طيباً وأريد أن يبقوا بصحة جيدة، سنكون دائما على اتصال»

وفي تعليقه على الموضوع أكد مدرب ليفربول، الألماني كلوب، أن ديان لوفرين، بات أحد أساطير النادي إلى الأبد، معبرا عن حزنه لفقدان أحد أهم اللاعبين الذين كان لهم دورا كبيرا مع الفريق خلال تواجده بالقميص الأحمر.

وعن علاقة اللاعب بمحمد صلاح قال المدرب الألماني: «عندما تأكدنا من رحيل لوفرين قُلنا من سيكون الصديق الأقرب لصلاح ، صلاح ولوفرين كانوا أصدقاء حقيقيين وقريبين ، هذا هو الشئ الذي سنفتقده».

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