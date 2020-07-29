شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة جديدة للإسماعيلي من أجل حصد لقب البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي بالنادي الإسماعيلي، وضع لائحة مالية جديدة للفريق.

ويسعى «جوميز» من خلال اللائحة التي يعتزم وضعها خلال الأيام المقبلة، تحفيز لاعبيه من أجل تحقيق الفوز بالبطولة العربية.

وينتظر الإسماعيلي تحديد موعد مباراة الإياب للدور قبل النهائي للبطولة أمام فريق الرجاء المغربي، بعدما فاز الإسماعيلي في مباراة الذهاب بهدف للا شيء، سجله فخر الدين بن يوسف.