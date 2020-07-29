شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر معجب بمستوى «العربي» و«شكري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادي الأهلي اعجابه الشديد بمستوى ثنائي فريق الشباب العربي بدر ومحمد شكرى، واللذان شاركا مع الفريق خلال المباراة الودية الأولى أمام سموحة إضافة إلى مواجهة الجونة.

وحسم فايلر، بنسبة كبيرة، موقفه من الـ4 لاعبين، وذلك بعدما اعتمد الأهلي على محمد شكري والعربي بدر، في لقائي سموحة والجونة الوديتين.



وفاز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة أحرزها «كهربا (هدفين)، مروان محسن وجونيور أجايي»، بينما فاز على الجونة اليوم الثلاثاء بخماسية مقابل هدفين أحرز أهداف الأحمر «وليد سليمان، ياسر إبراهيم، أفشة (هدفين) وآليو بادجي».