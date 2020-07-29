شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: الأهلي لم يحسم الدوري بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال الوديتين اللتين خاضهما الفريق حتى الآن في ‏فترة الإعداد.

وقال «قمصان»، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الجهاز الفني حقق الكثير من أهدافه إلى الآن في فترة الإعداد، حيث خاض ‏مباراة بين لاعبي الفريق «تراي ماتش» في ملعب التتش، وكانت في غاية القوة، ثم خاض لقاءين أمام ‏سموحة، وانتهى بفوز الفريق برباعية، ثم الجونة وانتهى بفوز ‏الأهلي 5-2.‏

وأوضح المدرب المساعد أن أداء الفريق شهد تحسنًا، وأن هناك الكثير من اللاعبين ‏عادوا إلى مستواهم واطمأن عليهم الجهاز الفني بشكل كبير قبل انطلاق منافسات الدوري.‏

وأشار «قمصان» إلى أن الفريق يسير بشكل جيد في بطولة الدوري، وهناك فارق نقاط مع أقرب ‏منافس للفريق، ولكن البطولة لم تُحسم بعد، وأنه يتمنى أن يواصل الفريق مشواره في المسابقة من ‏أجل الوصول إلى تحقيق اللقب المحلي والتحضير بشكل قوي من خلال مباريات الدوري ‏لمواجهتى الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وأكد «قمصان» أن الأهلي أمامه أهداف واضحة يسعى إلى تحقيقها، ‏وفي مقدمتها الفوز ببطولة الدوري العام والتركيز قبل مواجهتي الوداد في نصف نهائي دوري ‏أبطال أفريقيا، وأنه يأمل بأن يكون التوفيق حليف الفريق في المرحلة المقبلة لإسعاد الجماهير ‏وتحقيق طموحاتهم، من خلال الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها الأهلي.‏