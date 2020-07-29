شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: الأهلي لم يحسم الدوري بعد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أشاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال الوديتين اللتين خاضهما الفريق حتى الآن في فترة الإعداد.
وقال «قمصان»، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الجهاز الفني حقق الكثير من أهدافه إلى الآن في فترة الإعداد، حيث خاض مباراة بين لاعبي الفريق «تراي ماتش» في ملعب التتش، وكانت في غاية القوة، ثم خاض لقاءين أمام سموحة، وانتهى بفوز الفريق برباعية، ثم الجونة وانتهى بفوز الأهلي 5-2.
وأوضح المدرب المساعد أن أداء الفريق شهد تحسنًا، وأن هناك الكثير من اللاعبين عادوا إلى مستواهم واطمأن عليهم الجهاز الفني بشكل كبير قبل انطلاق منافسات الدوري.
وأشار «قمصان» إلى أن الفريق يسير بشكل جيد في بطولة الدوري، وهناك فارق نقاط مع أقرب منافس للفريق، ولكن البطولة لم تُحسم بعد، وأنه يتمنى أن يواصل الفريق مشواره في المسابقة من أجل الوصول إلى تحقيق اللقب المحلي والتحضير بشكل قوي من خلال مباريات الدوري لمواجهتى الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد «قمصان» أن الأهلي أمامه أهداف واضحة يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها الفوز ببطولة الدوري العام والتركيز قبل مواجهتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأنه يأمل بأن يكون التوفيق حليف الفريق في المرحلة المقبلة لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم، من خلال الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها الأهلي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,947
-
تعافي
35,959
-
وفيات
4,691
كانت هذه تفاصيل خبر سامي قمصان: الأهلي لم يحسم الدوري بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.