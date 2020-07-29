شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: مثلي الأعلى «أبوتريكة» و«رونالدو».. وفايلر مدرب طموح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالأهلي، إنه يعتبر محمد أبوتريكة، صانه ألعاب الفريق الأحمر ومنتخب مصر السابق، مثله الأعلى محليًا.

وأضاف «الشحات»، في تصريحات على قناة الأهلي أن مثله الأعلى عالميًا نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.

من ناحية أخرى، أشاد «الشحات» بالمدرب السويسري للفريق رينيه فايلر، قائلًا: «مدرب كبير ويحترم جميع اللاعبين، وقدر يلم اللاعيبة كلها، لعبنا كرة حلوة معاه وحقق انتصارات كبيرة وعنده حماس وشجاعة وطموح، وبالتالي قدرنا نكون ناجحين».

وتابع: «فايلر قدر يجهز كل اللاعيبة بشكل جيد، وبيعمل عملية التدوير بين اللاعبين بشكل يفيد اللاعب والفريق، بحيث يكون كل لاعب جاهز للمشاركة دائما».

وأكد «الشحات» أنه لا يلتفت لمواقع التواصل كثيرًا، بل إنه يحاول الابتعاد عن الميديا، ويركز فقط في التدريبات، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بمستوى جيد مع الفريق.

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