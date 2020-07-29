برنامج تدريبي خاص للثنائي «مدبولي» و«الضرف» في الإسماعيلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حدد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول بالإسماعيلي، برنامجًا تدريبيًا للثنائي أحمد مدبولي ومحمد الضرف، يؤديانه خلال الفترة الحالية في منازلهم.
وحصل الثنائي على إجازة من التدريبات الجماعية، بسبب ارتباطهما بأداء امتحانات نهاية العام.
وشدد «جوميز» على الثنائي بضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي المحدد لهما، من أجل الحفاظ على لياقتهما البدنية والفنية.
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