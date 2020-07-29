شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه الجونة ودياً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستضيف نادي المقاولون العرب نظيره الجونة، اليوم الأربعاء، في اللقاء الودي الذي يقام على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها في السادس من أغسطس المقبل،
وتعتبر هذه المباراة هي الودية الثالثة للمقاولون في خطة الاستعداد للدوري، حيث واجه ذئاب الجبل فريق أسوان مرتين.
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