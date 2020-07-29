شكرا لقرائتكم خبر عن «دونجا» يبلغ بيراميدز رغبته اللعب في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبلغ نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، مسؤولي ناديه، رغبته اللعب للزمالك بداية من الموسم المقبل.

وأعلن امير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة في الزمالك، عن تقدم ناديه بطلب رسمي لنادي بيراميدز، لشراء دونجا.

وينتظر أن يحسم سالم الشامسي، رئيس نادي بيراميدز، موقفه من الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.