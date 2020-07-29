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جدة - عمرو شويل





مواعيد ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة والمغرب



حددت قناة الرياضية المغربية، مواعيد مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري 2019/2020، والتي تأجلت لاكثر من مرة على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد والذى تسبب في وقف النشاط الرياضى في العالم لشهور منذ مارس الماضي حيث أصاب أكثر من 15 مليون شخصا.

وأكدت قناة الرياضية المغربية ، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على مواقع التدونيات القصيرة "توتير" ، نقلًا عن مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف ، أنه تم تحديد مواجهات الذهاب للدور نصف النهائي، والتي ستقام يومي 25 و26 من سبتمبر المقبل، على أن تلعب مواجهتي الإياب، يومي 2 و3 أكتوبر.





وأوضحت الرياضية المغربية، أن مباريات دور نصف النهائي لدوري الأبطال، ستقام جميعها في تمام السابعة مساءً بتوقيت جرينيتش (التاسعة بتوقيت القاهرة)، في المغرب والقاهرة على حد سواء",

مواعيد ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة والمغرب



يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتعديلات كبيرة على نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا تماشيًا مع الظروف المحيطة بكرة القدم في الوقت الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا في القارة السمراء وكل أنحاء العالم، وذلك بعد تأجيل كل بطولات الكاف وتوقفها منذ مارس الماضي.



الأهلي والزمالك يترقبان موعد استئناف البطولة

ويتواجد عملاقى الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نصف النهائي حيث يترقبان الموعد النهائي للمواجهات المغربية النارية أمام كل من الوداد والرجاء على الترتيب، ونستعرض في المقطع التالي التعديلات المقترحة على نظام دوري أبطال أفريقيا بجانب اللوائح الجديدة التى ستطبق على البطولة لأول مرة بعد العودة من فترة التوقف الطويلة.

ويعقد الكاف اجتماع حاسم يوم الثلاثاء 30 يونيو لحسم مصير البطولة، حيث ستناقش لجنة الطوارئ بالكاف خطة استئناف البطولة.

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وأعلن الكاف أنه يفاضل بين موعدين لاستئناف البطولة المقترح الأول بعودة البطولة في يوليو المقبل.. والثاني في شهر سبتمبر، والأقرب للموافقة عليه هو شهر سبتمبر



تعديلات مقترحة على نظام البطولةوكشف موقع "le360 سبور" المغربي أن الكاف يدرس مقترح آخر بتعديل نظام نصف النهائي ليقام من مباراة فاصلة، بإقامة مباراتين في ملعب محايد بدلا من 4 مباريات بنظام الذهاب والإياب، على طريقة دوري أبطال أوروبا الذى سيستأنف في البرتغال بمباريات من دور واحد بدءا من ربع النهائي، والغرض من المقترح تخفيف مخاطر العدوى بفيروس كورونا، وتفادي إرهاق الأندية في ظل الجدول المزدحم المنتظر للمصريين والمغاربة في البطولات المحلية، وتحتضن الكاميرون المباراة النهائية حيث تقام لأول مرة من مباراة فاصلة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" عن مجموعة من التوصيات الطبية فى بيانه الرسمى الذى نشره مساء الاثنين استعداداً لاستئناف منافسات كرة القدم داخل القارة السمراء فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها مسابقتا دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعد توقفهما منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

مواعيد ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة والمغرب



وذكر بيان الكاف أن اللجنة الطبية، بالتعاون مع إدارة التطوير الفنى وفريق من الخبراء، وضعت خطة إرشادية شاملة للاتحادات الأعضاء بخصوص استئناف أنشطة كرة القدم فى أفريقيا.

وأضاف البيان أن الوثيقة المكونة من 27 صفحة تحت مسمى "إرشادات الكاف لاستئناف كرة القدم فى أفريقيا"، تركز على صحة أصحاب المصلحة الرئيسيين (اللاعبين، المسئولين، الجمهور، الشركاء) باعتبارها العنصر الأساسى فى كافة القرارات التى تخص عودة أنشطة كرة القدم فى القارة، مدعومة بتفويض من السلطات الصحية للدول ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن الخطة تضمنت أيضا التركيز على التقييم الطبى المستمر والفعال للاعبين والمسئولين، ووضع إرشادات للحصص التدريبية، وتعقيم المنشآت الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم ببروتوكولات الوقاية العالمية.