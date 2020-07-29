شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم يغيب شهر عن الأهلي بعد إصابته فى ودية الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات ياسر إبراهيم لاعب الاهلي مهددا بالغياب عن فريقه ما يقرب من ثلاثة أسابيع أو شهراً بعد إصابته في ودية أمس، الثلاثاء، أمام الجونة بجذع في كاحل القدم مما تسبب في مُغادرة اللاعب المباراة الودية التى أقيمت بإستاد التتش بالجزيرة وسجل فيها ياسر إبراهيم هدفاً من أصل خمسة أهداف فاز بهم الأهلي على الجونة الذى إكتفي بتسجيل هدفين في مرمى المارد الأحمر ، وأجرى ياسر أبراهيم أشعة أمس وحسب التقارير الأولية فأن اللاعب سيغيب ما يقرب من شهراً عن التدريبات وهو ما سيتم التأكيد عليه وإعلانه بعد ظهور نتيجة الأشعة التى أجراها اللاعب أمس.

وفى سياق مختلف أجبرت عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لناديه بشكل رسمي بعد قطع إعارته للاتفاق السعودي ورفض الإدارة الحمراء مد إعارته على خلفية تأخر النادي السعودي في إرسال باقي قيمة إعارة التوربيد المغربي، وأكد مسئولو الأهلي تأجيل وتعليق صفقة البوركينابي إيريك تراوري مهاجم بيراميدز للموسم المقبل، في ظل تعذر التعاقد معه أو مع أي لاعب أجنبي آخر بسبب عدد اللاعبين الأجانب الذين هم على قوة الفريق الآن.

ويحتاج الأهلي لتسويق أو الاستغناء عن واحد من لاعبي الفريق الأجانب قبل دخول الموسم الجديد، في ظل منح اللوائح الحق للأندية في تسجيل 5 لاعبين، بينما يوجد على قوة الأهلي حاليًا 6 لاعبين أجانب وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والمالي اليو ديانج.

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وحصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلي في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

وتحدث تراورى مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات عن رغبته في الرحيل للأهلي إلا أن اللاعب تلقى رفضًا صريحًا علي طلبه، مؤكدين له أنه لن يرحل في الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وأن رحيله سيتأجل موسم آخر على أقل تقدير بشرط أن يساهم في حصد فريقه لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.