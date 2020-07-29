شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يحدد 20 فردا مرافقا كحد أقصى لكل ناد فى المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل نادى فى المباريات ، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة ، و ذلك لتطبيق التباعد الإجتماعى لحماية اللاعبين و اللاعبات و الأجهزة الفنية و أسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

استقر اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على تحمل تكاليف مسحات الحكام ومراقبى المباريات عند استئناف النشاط للحفاظ على سلامة اللاعبين وأسرة المنظومة من فيروس كورونا المستجد.

كما طالب اتحاد اليد من الأندية والهيئات تقديم شهادات طبية تفيد بعدم إصابة اللاعبين واللاعبات بالفيروس قبل انطلاق المنافسة بـ72 ساعة.

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كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن دخول المنتخب فى معسكر غلق لمدة 15 يومًا بدءًا يوم 15 أغسطس المقبل فى الغردقة على أن يعقبه أسبوع فى القاهرة ثم 15 يومًا فى مدينة الإسماعيلية .

وأكد صفا أن الاتحاد يسعى إلى ترتيب معسكر الإسماعيلية بحجز صالة هيئة قناة السويس للتدريب .

كما كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن إجراء اختبارات طبية وقياسات بدنية للمنتخب الأول خلال الفترة من 6 حتى 13 أغسطس المقبل تمهيدًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لكأس العالم يناير 2021 بمصر .

ومن المقرر أن يخضع المنتخب للاختبارات فى أحد المستشفيات التى أجرت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى للعبة .