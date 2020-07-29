شكرا لقرائتكم رسالة رومانسية من زوجة مصطفى محمد بعد نهاية شهر العسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت حياة سلامة زوجة مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاوليمبى رسالة غرامية لزوجها عبر حسابها على تويتر حيث نشرت صورتهما معاً وعلقت قائلة :"انا لو في حاجه صح فحياتي هيبقي اني اخترت الشخص دا يكون شريك حياتي" واحتفل مصطفى محمد بزواجه فى 10 يونيو الماضى خلال فترة توقف الدوري بسبب كورونا، ورفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للاحتراف الأوروبى، وطلب من اللاعب إغلاق ملف الاحتراف نهائياً لحين انتهاء الفريق من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يستعد فيها الزمالك لمواجهة الرجاء فى الدور قبل النهائى للبطولة والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، وأبلغ كارتيرون إدارة النادى برفضه رحيل أى لاعب من الفريق إلا بعد نهاية مشاركة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.

وشارك مصطفى محمد فى 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى مباراتين فى بطولة كأس مصر النسخة الماضية، فيما شهدت هذه المباريات إحرازه 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا و5 أهداف بالدورى، وهدف فى الكأس، فيما صنع 4 أهداف.

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جدد مسئولو الزمالك، رفض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى، فى الموسم المقبل، فى ظل الحاجة إلى جهوده الفنية بعد التكهنات المختلفة التى دارت فى الفترة الماضية حول مستقبله مع الفريق الأبيض، خاصة بعد تألقه وظهوره بصورة مميزة مع فريقه والمنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مما جعله محط أنظار عددا من الأندية الخارجية.

ويفضل مسئولو الزمالك، انتظار مشاركة مصطفى محمد فى أولمبياد طوكيو خلال العام المقبل، بعد تأجيلها ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، ثم تسويقه، خاصة إن الفريق فى حاجة إلى جهوده ويبحث عن بدائل مميزة له فى الموسم الجديد، لذا سيتم تأجيل فكرة احترافه انتظارا لوصول عرض مناسبا له ولناديه بقيمة مالية كبيرة فى الموسم الجديد، فى ظل الانخفاض المتوقع فى أسعار اللاعبين بعد توقف النشاط الكروى فى مختلف دول العالم خلال المرحلة الماضية لتجنب انتشار فيروس كورونا.