شكرا لقرائتكم شوبير: فايلر وافق على فتح صفحة جديدة مع أزارو.. ومصطفى محمد مهاجم أوروبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وافق على فتح صفحة جديدة مع المغربى وليد ازارو مهاجم المارد الاحمر الذى انتهت اعارته للإتفاق السعودى ، وقال شوبير فى برنامجه عبر أذاعة أون سبورت :"مروان محسن جدد تعاقده مع الاهلى لمدة ثلاثة سنوات ولدى كافة التفاصيل المادية ولكن أرفض أعلانها ، وليد ازارو سيعود للأهلى مع بداية الموسم الجديد خاضة أن فايلر على استعداد لفتح صفحة جديدة معه".

ويضيف شوبير :"حضرت مباراة الاهلى والجونة الودية فى ستاد التتش وشاهدت حزن صالح جمعة على عدم المشاركة فى اللقاء" ، و الأهلى يسير بخطى جيدة فى صفقة شراء رمضان صبحى من هيدرسيفيلد الانجليزى.

وعن الزمالك قال شوبير :"محمد عبد الغنى لاعب محترم وبحبه وتحسه راجل فى الملعب ، أصر على استرداد عقده من الزمالك وكذلك حازم إمام بسبب الخلافات المادية ، بن شرقى وأوناجم هيرجعوا مصر خلال 3 أيام ، بن شرقى أثبت نفسه مع الزمالك ولكن أوناجم لم يقدم نصف موهبته حتى الان".

وعن مفاوضات الزمالك مع السورى عمر خربين قال شوبير:"مفيش مفاوضات ، ومفيش مهاجم يقدر يقعد مصطفى محمد على الدكة ده مهاجم أوربى ".

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وعن بطولات الاهلى قال شوبير:"معرفش الكلام بقى كتير أوى ليه اليومين دول على بطولات الاهلى ، خلاص الكل عاش فى دور أن الاهلى بطولاته حرام طب عامة أنا لعبت فى الاهلى والمنتخب سنوات عريضة وعمرنا ماخدنا بطولة إلا بالجهد والعرق والشقا".

وفى وقت سابق ، أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي لن يستعير رمضان صبحي للمرة الثالثة لرفض إدارته وكذلك نظيرتها في هيدرسيفيلد لذلك المبدأ، خاصة وأن عقد رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد يتبقى فيه موسمين فقط بانتهاء الموسم الجاري، كاشفاً أن رمضان صبحي سيستكمل الموسم مع الأهلي خاصة وأن فتح باب القيد في إنجلترا بالنسبة للاعبين الأجانب ليس قبل يوم 16 أكتوبر المقبل.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "هيدرسفيلد مش عايز يأجر .. الإعارة تعني الإيجار والأهلي بردو عايز تمليك مما يعني شراء اللاعب نهائياً.. هيدرسيفيلد يرغب في بيعه مقابل 7 ملايين ونصف والأهلي عارض 2 ونصف فقط ومبلغ الالتقاء هو 4 ملايين إسترليني".

وأضاف أحمد شوبير أن رمضان صبحي ينتظر عرضاً كبيراً من الدوري الأنجليزي ولكنه يرفض حتى الآن فكرة اللعب في الدوري اليوناني أو التركي.

وتنتهي اعارة رمضان صبحي للأهلي نهاية الموسم الجاري على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي والذي قرر بيع الجناح الدولي بداية من الموسم الجديد، في الوقت الذي دخل الأهلي في مفاوضات رسمية للإبقاء على رمضان صبحي بشكل نهائي.