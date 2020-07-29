شكرا لقرائتكم معروف حكما للزمالك وطلائع الجيش.. ونادر قمر الدولة يدير الـ"VAR" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدير الحكم محمد معروف، مباراة الزمالك وطلائع الجيش، تحكيميًا والتى ستقام فى السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد برج العرب، ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، عقب فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى توقف النشاط الرياضى فى معظم دول العالم قبل عودته مجدداً.

كما سيطبق تقنية الفيديو فى الحالات التحكيمية المختلفة خلال لقاء الزمالك وطلائع الجيش، على أن يكون نادر قمر الدولة هو حكم تقنية الـ"VAR" فى تلك المواجهة ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إقامة تلك المباراة اليوم، بعدما كانت هناك مواجهة بين الفريقان خلال الأسبوع الماضى وتم إلغاؤها ،بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كل عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا وتم الغاء الودية الاولى بسببه قبل تعافيه من الفيروس.

Advertisements

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز، فيما يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

ومن المقرر أن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الناشئين مثلما حدث فى ودية وادي دجلة الأخيرة، التى فاز بها الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وتألق خلالها عدد من اللاعبين الناشئين بعدما أحرز الناشئ أسامة فيصل "هاتريك" فى المباراة بالإضافة إلى تألق حسام أشرف وتسجيله هدف التقدم للأبيض، فيما من المقرر أن ينتهى معسكر الزمالك فى برج العرب يوم الخميس المقبل، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومى الجمعة والسبت لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.