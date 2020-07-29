شكرا لقرائتكم حمادة أنور: الزمالك لا يفوز بالحكام.. ولم نسلم ملف نادى القرن لـ"كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه مندهش من استمرار تداول تصريحات فاروق جعفر نجم النادى السابق والتى قال فيها عن جلوسه مع أحد الحكام قبل إحدى المباريات الأفريقية عندما كان لاعباً وعرض عليه احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض أو طرد لاعبا من المنافس حيث قال حمادة أنور:"فاروق جعفر قال إنه رفض عرض الحكام.. والزمالك لا يفوز بالحكام".

وتابع حمادة أنور فى تصريحات إذاعية، إن إدارة نادى الزمالك حتى اللحظة الجارية لم تسلم ملف نادى القرن إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مؤكدا مواصلة النادى سعيه فى تلك القضية، حيث سيتقدم الزمالك بشكوى وتظلم بشأن أحقيته فى لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى اعتراضًا من القلعة البيضاء حول النظام الذى تم الاختيار به نادى القرن الأفريقى من جانب الكاف.

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وكشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن عمل شعار جديد يخص قضية نادي القرن ، مؤكدا على أن نادي الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين"، و ذلك خلال الجمعية العمومية التى أقيمت يومى الأحد والإثنين الماضيين فى نادى الزمالك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى، أكد مرتضى منصور أن فائض ‏ميزانية النادي تقارب الـ50 مليون جنيه كفائض بعد الإنجازات ‏والإنشاءات التي قامت الإدارة بها.‏

وأضاف منصور: "استملت النادي وفي خزينته 600 جنيه ‏فقط.. والزمالك سيكون أول ناد في مصر يمتلك استادا خاصا ملكه، ‏وهي من أموال الجمعية العمومية للنادي وملككم أنتم عكس الأندية التي ‏تمتلك استادات قامت الدولة بتأسيسها"،‏ وأتم:" فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال ‏عام قادم".‏

كما أكد مرتضى منصور، أن أرض السادس من أكتوبر ملك الأعضاء، مشيرا إلى تسديد الأقساط المتبقية بالكامل وقال منصور، فى تصريح خلال الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية، إن أعضاء الفرع الرئيسى أعضاء بفرع السادس من أكتوبر.