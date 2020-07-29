شكرا لقرائتكم زى النهاردة..مصر تدك حصون قطر بخماسية في دورة سويسرا الدولية الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتسح منتخب مصر نظيره القطري بخماسية نظيفة في مثل هذا اليوم 29 يوليو 2005، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جينيف الدولي في إطار دورة سويسرا الدولية الودية، ليصعد إلى نهائي الدورة، أحرز خماسية المنتخب المصري محمد أبو تريكة في الدقيقتين 60 و85 وأسامة حسني في الدقيقة 66 وعمرو زكي في الدقيقتين 72 و89.

وتوجت مصر بلقب دورة سويسرا الودية بعد تغلبه على منتخب الإمارات بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت على ملعب سيرفيت جنيف والتي انتهى وقتها الأصلي بتعادل الفريقين بدون أهداف.

سجل أهداف المنتخب المصري من ركلات الترجيح كل من : حسني عبد ربه وعبد الحليم علي وعماد متعب وعمرو زكي ووائل جمعة ، وسجل للإمارات يوسف عبد العزيز ونواف مبارك وعصام شهاب وعلي الوهيبي ، وأهدر إسماعيل مطر الفائز بلقب أحسن لاعب في العالم بعد بطولة العالم للشباب بالإمارات 2003.

ويعتبر منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

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وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وفى وقت سابق، أكد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه يدين للنادى الأهلى الذى يعتبره بيته الأول وعاش بين جدرانه بالفضل والسبب الرئيسى فيما وصل اليه حاليا.

وقال البدرى خلال حواره مع موقع نهائيات كأس العالم 2022 التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، "الأهلى بالنسبة لى حياة بأكملها داخل هذا الكيان العظيم لأكثر من أربعين عاماً، كل اللحظات السعيدة تمر أمامى بشكل مستمر، لقد تعلمت هناك الكثير من المثابرة والصبر وإتقان العمل، تعرف ما معنى الحكمة وتعلم المسؤولية فى مختلف المواقف، تكتسب الروح الانتصارية وتحقيق الذات. الأهلى يعنى البطولات والنجاح، هو القمة وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. لعبت له وأنا شاب صغير، ومن ثم اتجهت للتدريب فيه بعد الاعتزال، كان هدفى دوما أن أرد جميل هذا النادى الكبير".