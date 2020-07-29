منافس الأهلي.. جارديو ينتقد لاعبي الوداد بعد مباراة مولودية وجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت

انتقد الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد المغربي لاعبي فريقه عقب التعادل مع مولودية وجدة بالبطولة المغربية.

وقال جاريدو في تصريحات عقب المباراة التي أدرك فيها التعادل في الدقيقة 86 إن بعض اللاعبين لم يكونوا في المستوى المعهود وأنهم لم يقدموا ما كان منتظرًا منهم خلال هذه المواجهة.

وشدد جاريدو على أن هذا التعادل غير مرضي بالنسبة له مؤكدًا أن عناصر الفريق مطالبون ببذل الجهد خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الوداد الأهلي سبتمبر المقبل لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.