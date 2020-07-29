بالصور.. الكشف عن كرة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج) عن كرة الموسم الجديد 2020/2021 والتي جاءت من طراز شركة (نايك) العالمية المتخصصة في الملابس والأدوات الرياضية.

وتتميز الكرة بثلاث خصائص بارزة هي السرعة، الدقة والانفجار، كما توفر ديناميكيات هواء فائقة لم تحدث من قبل، وعلق الإنجليزي هاري كين على الكرة قائلا: "إن أهم شيء في الكرة هو القدرة على وضعها في المكان الذي تريده في كل مرة، الثبات أهم من أي شيء آخر".

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ومن المقرر أن ينطلق الموسم الكروي الجديد في إنجلترا في الثاني عشر من سبتمبر المقبل وينتهي في مايو 2021 -كما هو معتاد-.