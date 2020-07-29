"من الديون إلى أضواء بريميرليج".. كيف أنقذ المصري ساويرس أحلام أستون فيلا؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
في السادس والعشرين من مايو عام 2018، عاشت جماهير فريق أستون فيلا الإنجليزي ليلة عصيبة، ليس فقط لخسارة بطاقة التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لأن الفريق العريق بدا وأنه في الطريق إلى نفق مظلم، بسبب أزمة اقتصادية كان التأهل إلى "بريميرليج" الأمل الوحيد في التعافي منها.
خسر أستون فيلا مواجهة الـ "بلاي أوف" لحسم البطاقة الأخيرة إلى دوري الأضواء بصحبة وولفرهامبتون وكارديف سيتي، بعدما سقط أمام فولهام بهدف نظيف، تحت انظار أكثر من 85 ألف متفرج، في ستاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن.
رجل الأعمال الصيني توني شيا، مالك أستون فيلا السابق، كان في ورطة حقيقية في ظل تلك الأجواء، حيث أكدت تقارير أن النادي الإنجليزي كان ينتظر خسارة 5 ملايين جنيه إسترليني شهريًا عقب الفشل في التأهل إلى بريميرليج، لكن بارقة الأمل أتت من مصر، بعدما قرر رجل الأعمال المصري نصيف ساويرس وشريكه الأمريكي ويس إيدينز الاستحواذ على النادي في صفقة تاريخية، بعد أقل من شهرين من نهاية الموسم المحبط.
أعلن أستون فيلا في بيان رسمي موافقة توني شيا على التخلي عن حصة بلغت 55% لمصلحة شركة "NSWE" المملوكة لساويرس وإيدينز، وهي الصفقة التي أصبحت حديث الصحافة الإنجليزية في ذلك الوقت، حيث ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مالك أستون فيلا الجديد ينتمي لواحدة من أغنى عائلات العالم، مقدرة ثروة آل ساويرس بما يقرب من 36 مليار دولار، وأضافت أن نصيف ساويرس يحتل المركز 251 في قائمة أغنياء العالم.
وتنتمي أسرة ساويرس المولود عام 1961 لمحافظة سوهاج في صعيد مصر، وحصل رجل الأعمال المستحوذ على النادي الإنجليزي على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل في الوقت الحالي الجنسيتين المصرية والبلجيكية، وهو الرئيس التنفيذي لشركة OCI N.V الهولندية للأسمدة نيتروجينية، التي يُقدر رأس مالها بـ 5.3 مليار يورو، وتعد من أهم الشركات المنتجة للصناعات الكيماوية عالميًا، كما أنه الرئيس التنفيذي لشركة Topco بمجموعة NNS وهي شركة بارزة في مجال الاستثمار.
NNS هي إحدى أبرز المساهمين في شركة Adidas AG الأشهر عالميًا في مجال المنتجات الرياضية، وأصبح ناصف ساويرس عام 2016 عضوًا بمجلس إدارة الشركة، كما امتد نشاط ناصف ساويرس الرياضي لمساهمة مجموعة NNS في شكة بروينز سبورتس كابيتال، والتي تأسست للبناء والاستثمار في مجالي الرياضة والإعلام.
لم تتأخر الأنباء السارة التي انتظرتها جماهير الفريق الإنجليزي العريق، حيث أعلن أستون فيلا في العشرين من يوليو عام 2018 أن شركة "NSWE" ستضخ استثمارات ضخمة لإنعاش النادي، وقال ساويرس في تصريحات لموقع أستون فيلا الرسمي إنه يثق في قدرته وشركائه على مساعدة النادي للعودة إلى مكانته الطبيعية، في أعلى مستويات كرة القدم.
بدأ مشوار العودة إلى الأضواء بالتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين قبل انطلاق موسم 2018/2019، أبرزهم لاعب خط الوسط الإسكتلندي جون ماجين من صفوف هيبرنيان، الحارس النرويجي أوريان نايلاند من صفوف إنجلوشتاد الألماني والظهير الفرنسي فريدريك جيلبرت من صفوف كان، كما أبرم صفقات أكثر قوة على سبيل الإعارة، أبرزها التعاقد مع المهاجم الشاب تامي أبراهام من صفوف تشيلسي، الجناح الهولندي أنور الغازي من صفوف ليل الفرنسي والمدافع تيرون مينجز من صفوف بورنموث.
ورغم البداية المهتزة في الموسم الجديد، انتفض أستون فيلا في النصف الثاني من الموسم، وكتب التاريخ في الثاني والعشرين من أبريل عام 2019، عندما حقق عشرة انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما دفع النادي لتوجيه التحية إلى ملاكه الجدد، وعلى رأسهم نصيف ساويرس، بفضل الدعم الذي ساهم في تلك النتائج.
أنهى أستون فيلا الموسم في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، ليخوض التصفيات الإضافية "بلاي أوف" لمصاحبة نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد اللذين تأهلا بشكل مباشر إلى بريميرليج، ونجح في تجاوز ويست بروميتش، قبل الفوز على ديربي كاونتي في نهائي ويمبلي، لتشتعل مدينة برمنجهام الإنجليزية بأفراح جماهير فريقها الأشهر، احتفالًا بعودته إلى مكانه الطبيعي في بريميرليج.
القيمة الحقيقية لاستثمارات ساويرس وشريكه في أستون فيلا ظهرت مع عودة الفريق لمنافسات بريميرليج، حيث نجح الـ "فيلانز" في الدخول بقوة لسوق الانتقالات، وحسموا العديد من الصفقات القوية، أبرزها التعاقد مع مينجز والغازي بشكل نهائي بعد الإعارتين الناجحتين، إلى جانب التعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم فريق قاسم باشا التركي، البرازيلي ويسلي هداف كلوب بروج البلجيكي، مات تارجيت ظهير ساوثامبتون وتوم هيتون حارس بيرنلي.
لم تكن النتائج مبشرة في بداية الموسم، وعانى الفريق في مراكز متأخرة بجدول ترتيب بريميرليج، قبل سوء حظ بتعرض نجميه ماجين وهيتون لإصابتين قويتين، لكن دعم الإدارة تواصل، وتعاقد الفريق في شهر يناير مع المهاجم التنزاني علي سماتا من صفوف جينك البلجيكي، كما استعار الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا من صفوف إيه سي ميلان الإيطالي.
وبعد معركة شرسة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من عمر الموسم الحالي، الذي توقف لما يزيد عن ثلاثة أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، نجح أستون فيلا في ضمان النجاة من الهبوط بشكل درامي في الجولات الأخيرة، بفضل يرجع إلى مصري آخر، هو "تريزيجيه"، الذي لعب دورًا محوريًا في إنقاذ الفريق، بقيادته لانتصارين بارزين في الجولات الأخيرة، على حساب أستون فيلا وأرسنال، لتكتمل المرحلة الأولى لتجربة مصرية استثنائية في بريميرليج بنجاح، أملًا في تقدم أكبر خلال المواسم المقبلة، في ظل طموحات يصعب السيطرة عليها، لجماهير أحد أعرق الفرق الإنجليزية.
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