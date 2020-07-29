"من الديون إلى أضواء بريميرليج".. كيف أنقذ المصري ساويرس أحلام أستون فيلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

في السادس والعشرين من مايو عام 2018، عاشت جماهير فريق أستون فيلا الإنجليزي ليلة عصيبة، ليس فقط لخسارة بطاقة التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لأن الفريق العريق بدا وأنه في الطريق إلى نفق مظلم، بسبب أزمة اقتصادية كان التأهل إلى "بريميرليج" الأمل الوحيد في التعافي منها.

خسر أستون فيلا مواجهة الـ "بلاي أوف" لحسم البطاقة الأخيرة إلى دوري الأضواء بصحبة وولفرهامبتون وكارديف سيتي، بعدما سقط أمام فولهام بهدف نظيف، تحت انظار أكثر من 85 ألف متفرج، في ستاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن.

رجل الأعمال الصيني توني شيا، مالك أستون فيلا السابق، كان في ورطة حقيقية في ظل تلك الأجواء، حيث أكدت تقارير أن النادي الإنجليزي كان ينتظر خسارة 5 ملايين جنيه إسترليني شهريًا عقب الفشل في التأهل إلى بريميرليج، لكن بارقة الأمل أتت من مصر، بعدما قرر رجل الأعمال المصري نصيف ساويرس وشريكه الأمريكي ويس إيدينز الاستحواذ على النادي في صفقة تاريخية، بعد أقل من شهرين من نهاية الموسم المحبط.

أعلن أستون فيلا في بيان رسمي موافقة توني شيا على التخلي عن حصة بلغت 55% لمصلحة شركة "NSWE" المملوكة لساويرس وإيدينز، وهي الصفقة التي أصبحت حديث الصحافة الإنجليزية في ذلك الوقت، حيث ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مالك أستون فيلا الجديد ينتمي لواحدة من أغنى عائلات العالم، مقدرة ثروة آل ساويرس بما يقرب من 36 مليار دولار، وأضافت أن نصيف ساويرس يحتل المركز 251 في قائمة أغنياء العالم.

وتنتمي أسرة ساويرس المولود عام 1961 لمحافظة سوهاج في صعيد مصر، وحصل رجل الأعمال المستحوذ على النادي الإنجليزي على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل في الوقت الحالي الجنسيتين المصرية والبلجيكية، وهو الرئيس التنفيذي لشركة OCI N.V الهولندية للأسمدة نيتروجينية، التي يُقدر رأس مالها بـ 5.3 مليار يورو، وتعد من أهم الشركات المنتجة للصناعات الكيماوية عالميًا، كما أنه الرئيس التنفيذي لشركة Topco بمجموعة NNS وهي شركة بارزة في مجال الاستثمار.

NNS هي إحدى أبرز المساهمين في شركة Adidas AG الأشهر عالميًا في مجال المنتجات الرياضية، وأصبح ناصف ساويرس عام 2016 عضوًا بمجلس إدارة الشركة، كما امتد نشاط ناصف ساويرس الرياضي لمساهمة مجموعة NNS في شكة بروينز سبورتس كابيتال، والتي تأسست للبناء والاستثمار في مجالي الرياضة والإعلام.

لم تتأخر الأنباء السارة التي انتظرتها جماهير الفريق الإنجليزي العريق، حيث أعلن أستون فيلا في العشرين من يوليو عام 2018 أن شركة "NSWE" ستضخ استثمارات ضخمة لإنعاش النادي، وقال ساويرس في تصريحات لموقع أستون فيلا الرسمي إنه يثق في قدرته وشركائه على مساعدة النادي للعودة إلى مكانته الطبيعية، في أعلى مستويات كرة القدم.

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بدأ مشوار العودة إلى الأضواء بالتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين قبل انطلاق موسم 2018/2019، أبرزهم لاعب خط الوسط الإسكتلندي جون ماجين من صفوف هيبرنيان، الحارس النرويجي أوريان نايلاند من صفوف إنجلوشتاد الألماني والظهير الفرنسي فريدريك جيلبرت من صفوف كان، كما أبرم صفقات أكثر قوة على سبيل الإعارة، أبرزها التعاقد مع المهاجم الشاب تامي أبراهام من صفوف تشيلسي، الجناح الهولندي أنور الغازي من صفوف ليل الفرنسي والمدافع تيرون مينجز من صفوف بورنموث.

ورغم البداية المهتزة في الموسم الجديد، انتفض أستون فيلا في النصف الثاني من الموسم، وكتب التاريخ في الثاني والعشرين من أبريل عام 2019، عندما حقق عشرة انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما دفع النادي لتوجيه التحية إلى ملاكه الجدد، وعلى رأسهم نصيف ساويرس، بفضل الدعم الذي ساهم في تلك النتائج.

أنهى أستون فيلا الموسم في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، ليخوض التصفيات الإضافية "بلاي أوف" لمصاحبة نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد اللذين تأهلا بشكل مباشر إلى بريميرليج، ونجح في تجاوز ويست بروميتش، قبل الفوز على ديربي كاونتي في نهائي ويمبلي، لتشتعل مدينة برمنجهام الإنجليزية بأفراح جماهير فريقها الأشهر، احتفالًا بعودته إلى مكانه الطبيعي في بريميرليج.

القيمة الحقيقية لاستثمارات ساويرس وشريكه في أستون فيلا ظهرت مع عودة الفريق لمنافسات بريميرليج، حيث نجح الـ "فيلانز" في الدخول بقوة لسوق الانتقالات، وحسموا العديد من الصفقات القوية، أبرزها التعاقد مع مينجز والغازي بشكل نهائي بعد الإعارتين الناجحتين، إلى جانب التعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم فريق قاسم باشا التركي، البرازيلي ويسلي هداف كلوب بروج البلجيكي، مات تارجيت ظهير ساوثامبتون وتوم هيتون حارس بيرنلي.

لم تكن النتائج مبشرة في بداية الموسم، وعانى الفريق في مراكز متأخرة بجدول ترتيب بريميرليج، قبل سوء حظ بتعرض نجميه ماجين وهيتون لإصابتين قويتين، لكن دعم الإدارة تواصل، وتعاقد الفريق في شهر يناير مع المهاجم التنزاني علي سماتا من صفوف جينك البلجيكي، كما استعار الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا من صفوف إيه سي ميلان الإيطالي.

وبعد معركة شرسة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من عمر الموسم الحالي، الذي توقف لما يزيد عن ثلاثة أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، نجح أستون فيلا في ضمان النجاة من الهبوط بشكل درامي في الجولات الأخيرة، بفضل يرجع إلى مصري آخر، هو "تريزيجيه"، الذي لعب دورًا محوريًا في إنقاذ الفريق، بقيادته لانتصارين بارزين في الجولات الأخيرة، على حساب أستون فيلا وأرسنال، لتكتمل المرحلة الأولى لتجربة مصرية استثنائية في بريميرليج بنجاح، أملًا في تقدم أكبر خلال المواسم المقبلة، في ظل طموحات يصعب السيطرة عليها، لجماهير أحد أعرق الفرق الإنجليزية.