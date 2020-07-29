رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب مباراة إنتر ميلان ونابولي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب مباراة إنتر ميلان ونابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي إنتر ميلان أن يفوز على نظيره نادي نابولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد إنتر ميلان إلى 79 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، بينما يقف رصيد نادي نابولي عند 59 نقطة في المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:

1- تشيرو إيموبلي 34 هدف.

2- كريستيانو رونالدو 31 هدف.

3- روميلو لوكاكو 23 هدف.

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4- فرانشيسكو كابوتو 19 هدف.

5- جواو بيدرو 18 هدف.

6- لويس مورييل 18 هدف.

7- دوفان زاباتا 18 هدف.

8- أندريا بيلوتي 16 هدف.

9- جوسيب اليسيتش 15 هدف.

10- ايدين دزيكو 15 هدف.