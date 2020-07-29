شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه المصري مرتين وديا فى ختام معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأربعاء، فريقى بيراميدز والمصرى البورسعيدى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب، استعدادا لعودة الدورى والذى يستهله الفريق البورسعيدى بلقاء الزمالك يوم 6 اغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدورى، فيما يواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس ، ويخوض المصرى البورسعيدى مواجهة ودية أمام بيراميدز اليوم، الأربعاء، فى لقاءين وديين، على أن تكون المواجهة الأولى فى الخامسة مساءً، وتقام المباراة الثانية فى السابعة مساء ، ومن المقرر أن يخوض المصرى وبيراميدز المباراتين بتشكيلين مختلفين لتحقيق أكبر استفادة للاعبين وتجهيزهم جيدا فى ظل رغبة طارق العشرى الإعتماد على جميع اللاعبين قبل نهاية الموسم الجارى.

من ناحية أخرى، تعادل فريقا المصرى البورسعيدي وسموحة إيجابياً بهدف لمثله فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما ببرج العرب أول أمس ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز المقرر له السادس من أغسطس المقبل.

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تقدم عبد الناصر دى ماريا للمصرى البوسعيدى في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، وتعادل أحمد حسن مكى لسموحة في الدقيقة 47 من ضربة جزاء.

وكان بيراميدز خاض أو مباراة ودية بعد توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام مصر المقاصة يوم الخميس الماضى، على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وأدار اللقاء طاقم الحكام بقيادة محمد الحنفى، وعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف عبد الله.

ثم واجه بيراميدز فريق الزمالك فى الودية الثانية والتى انتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، أحرزه رجب بكار فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء.