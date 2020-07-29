أتالانتا يحقق فوزاً قاتلاً ويعزز آماله بإنهاء الموسم وصيفاً

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بارما (إيطاليا): حقق أتالانتا فوزا قاتلا بنتيجة 2-1 على مضيفه بارما في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الاخيرة من الدوري الايطالي لكرة القدم الثلاثاء، معززا آماله بإنهاء الموسم في مركز الوصافة الذي ارتقى إليه موقتا.

ورفع أتالانتا رصيده الى 78 نقطة في المركز الثاني خلف يوفنتوس المتوج بطلا للموسم التاسع تواليا، بفارق نقطتين عن إنتر الثالث الذي يستضيف نابولي لاحقا اليوم وثلاث نقاط عن لاتسيو الرابع.

وافتتح السويدي ديان كولوسيفسكي التسجيل لبارما (43)، فيما سجل الاوكراني روسلان مالينوفسكي (70) والارجنتيني بابو غوميز هدفي الضيوف (84).

بحثاً عن أفضل نتيجة

ورغم أن أتالانتا ضمن مشاركته الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، الا أنه يرغب في إنهاء الموسم وصيفا لتكون أفضل نتيجة له على الإطلاق في دوري الاضواء، وهذا ما تمناه مدربه جان بييرو غاسبيريني الاثنين عندما قال "حتى لو كان الهدف الرئيسي هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذا فزنا في المباراتين المتبقيتين سننهي الموسم في المركز الثاني، أفضل نتيجة على الإطلاق في تاريخ أتالانتا".

وسيكون مصير أتالانتا بين يديه كونه يستضيف إنتر في برغامو في المرحلة الاخيرة من الموسم الاحد، التي ستشكل أيضا اختبارا أخيرا قبل موقعته مع باريس سان جرمان الفرنسي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في 12 أغسطس المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة والتي ستقام بنظام مواجهة واحدة.

وبلغ أتالانتا هذا الدور من المسابقة القارية الاهم في مشاركته الاولى في تاريخه بعد أن أنهى الموسم الماضي من "سيري أ" ثالثا.

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سجل الهزائم

وحافظ النادي الشمالي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السابعة عشرة على التوالي في الدوري (13 انتصارا واربعة تعادلات) والتاسعة عشرة في جميع المسابقات، إذ تعود آخر هزيمة الى 20 يناير ضد سبال.

وكان اكتسح أتالانتا نظيره بخماسية نظيفة في المباراة الاولى التي جمعتهما في الدوري في السادس من يناير الفائت. الا ان بارما فرض سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الاول حيث ناب القائم عن الحارس بيير لويجي غوليني للتصدي لتسديدة كولوسيفسكي (14). وتصدى بعدها غوليني لتسديدة جيانلوكا كابراري من خارج لمنطقة (22).

وأثمرت جهود بارما عن هدف بعدما مرر العاجي جيرفينيو كرة الى داخل المنطقة فشل المدافع الكراوتي بوشكو شوتالو في تشتيتها ليقتنصها كولوسيفسكي ويسجل هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم (43).

وبات السويدي أول لاعب أجنبي تحت سن الـ21 يسجل 10 أهداف في موسم واحد في "سيري أ" منذ الارجنتينيين ماورو ايكاردي (سمبدوريا) واريك لاميلا (روما) في عام 2013، وفق موقع "أوبتا" للإحصاءات.

ورغم أن أتالانتا لم يرتق الى مستوى التطلعات في الشوط الثاني إلا أنه نجح في معادلة النتيجة بركلة حرة ثابتة نفذها مالينوفسكي بيسراه زاحفة استقرت في منتصف المرمى (70).

وخطف غوميز هدف الفوز بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج المنطقة (84). وبقي بارما في المركز الحادي عير برصيد 46 نقطة.