قصة هدف.. باسم مرسى يحرز ثنائية فى الأهلى ويحقق الكأس للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالى فى قيادة فريقه للفوز على غريمه التقليدى الأهلى بثنائية نظيفة فى نهائى كأس مصر موسم 2015 ليحقق اللقب للمرة الثالثة على التوالى.. تقدم باسم مرسى بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 10 من متابعة كرة زميله النيجيرى معروف يوسف وقام بتسديدها بقوة داخل مرمى شريف إكرامى معلنًا عن الهدف الأول، وفى الدقيقة 34 ومن غلطة مشتركة لباسم على وسعد سمير وشريف إكرامى ينجح نفس اللاعب فى إحراز الهدف الثانى . بدأ الأهلي بتشكيل مكون من: شريف إكرامي - باسم علي – محمد نجيب – سعد سمير - حسين السيد - حسام عاشور – أحمد فتحي - رمضان صبحي – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد - عمرو جمال. Advertisements فيما دفع الزمالك بالتشكيل التالي: محمود عبد الرحيم جنش - حمادة طلبة - محمد كوفي - علي جبر - أحمد توفيق - طارق حامد - عمر جابر - معروف يوسف - أيمن حفني - محمود عبدالمنعم كهربا - باسم مرسي. وجمع الزمالك وقتها بين الدوري وكأس مصر "الثنائية"، وحقق لقب الكأس للمرة الثالثة على التوالي، والـ24 في تاريخه. كان هذا الانتصار تاريخى بالنسبة الزمالك فهو الأول في جميع المسابقات منذ 8 أعوام، وبالتحديد منذ 2007، عندما فاز الزمالك على الأهلي (2-0) بهدفي جمال حمزة وتامر عبد الحميد.

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