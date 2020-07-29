شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مسحات للاعبين كل 3 أيام بعد استئناف مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن إصابة 18 فردًا بفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا لن تتكرر مع استئناف مباريات الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، وأوضح مسئولو الجبلاية أن جميع الفرق ستجري مسحات كورونا بعد استئناف الدوري كل 3 أيام ما يساعد في اكتشاف أي حالات بشكل سريع واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة مبكرًا.

وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، السماح لكل نادٍ باصطحاب 26 فردا بحد أقصى فى مباريات الدورى التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل، ولن يسمح بدخول أى فرد إضافي المنطقة المخصصة للاعبين والأجهزة الفنية وأرضية الملعب، كما طلبت لجنة المسابقات من الأندية إرسال قوائم بالأسماء المسموح لها بالدخول قبل المباراة بيومين.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الاسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى حالة استمرارها فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم رفض فكرة أيضا تعيين حكام أجانب للفرق الأخرى وان مباراة الأهلى والزمالك استثناء فقط، خاصة أن تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعة لأنه سيتم الاستعانة بحكام تستخدم تقنية حكم الـvar ودول قليلة هى من تستخدم تقنية حكم الفيديو فى العالم، وستكون تكاليفها مرتفعة، ونفس الأمر لمباراة الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.

Advertisements

وتستأنف مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2019 / 2020 يوم 6 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وتبدأ المؤجلات بمواجهة الزمالك أمام المصرى يوم 6 أغسطس على ملعب استاد برج العرب بالأسبوع الـ 14، بينما يلتقى نادى مصر مع الإنتاج الحربى يوم 8 أغسطس على معلب استاد الكلية الحربية ضمن الأسبوع الـ 18 .

فيما يلتقى مصر المقاصة نظيره أسوان يوم 9 أغسطس على ملعب المقاولون العرب بالأسبوع الـ 18، فيما يلتقى الأهلى مع إنبى فى نفس اليوم على استاد القاهرة الدولى ضمن الأسبوع الـ 15 .

بينما يلتقى حرس الحدود مع المصرى بالأسبوع الـ 18 على استاد الجيش بالسويس يوم 10 أغسطس والاتحاد مع الزمالك فى نفس اليوم على ملعب برج العرب .