شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسوان يستضيف دجلة باتحاد الشرطة استعدادًا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادي أسوان بقيادة أحمد كشري، نظيره فريق وادي دجلة، اليوم الأربعاء، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، بعدما تم اعتماده ملعبًا رسميًا لأبناء الجنوب خلال مباريات الدور الثاني من الدوري، في خامس التجارب الودية لأسوان، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان فريق وادي دجلة بقيادة اليونيانى نيكوديموس بابافاسيليو، قد خسر في لقائه الودي الأخير الذي جمعه بنادي الزمالك، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة من 3 أشواط، حيث كان الشوط الأول والثاني مدته كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث مدته 30 دقيقة.

على الجانب الآخر، كانت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو أسوان يوم الأحد الماضي، قد كشفت عن إصابة جديدة بين صفوف أبناء الجنوب، وتعد هذه الإصابة الثالثة بكورونا التي يتعرض لها لاعب بأسوان، حيث تم شفاء اثنين من لاعبي الفريق وانتظما في التدريبات قبل أن يتعرض لاعب ثالث للإصابة وتم عزله على الفور بمعرفة طبيب الفريق.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.

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فيما يحتل وادي دجلة، المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض فريق الغزلان 18 مباراة قبل توقف كورونا، فازوا في 3 مباريات وتعادلوا في 6 أخرين، وتلقى فريق وادي دجلة لهزيمة في 9 لقاءات.