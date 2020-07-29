رياضة | موعد مباراة ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ميلان الإيطالي مساء اليوم، ضيفاً على ملعب "لويجي فيراريس" بمدينة جنوى، لمواجهة فريق سامبدوريا، ضمن مواجهات الدروي الإيطالي، الجولة 37.

ويسعى نادي ميلان لحسم المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، مستغلاً خسارة نابولي أمام إنتر ميلان بالأمس.

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بينما يخوض سامبدوريا المباراة دون أي هدف، بعد أن ضمن البقاء ضمن أندية الكالتشيو.

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز الخامس عشر برصيد 41 نقطة.

تنقل المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.