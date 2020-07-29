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رياضة | مدرب الأتحاد السكندري يتحدث عن عودة الدوري المصري

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الأتحاد السكندري يتحدث عن عودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود بطولة الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس ، وسيكون اللقاء الأول فى السادس من أغسطس المقبل.

 

وأكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، على صعوبة الظروف الحالية التى يواجهها زعيم الثغر خلال الفترة الحالية.

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وقال إبراهيم فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأمور أصبحت صعبة للغاية خلال الفترة الحالية بسبب الغيابات التى يعاني منها الفريق سواء بسبب كورونا أو إصابات عضلية وغيابات".

 

وعن إلغاء ودية الاتحاد وسموحة، أوضح: "بأى حال من الأحوال لم يكن نستطيع استكمال المباراة بسبب المشاجرة التى قامت بين الهاني سليمان وأحمد رفعت".

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