رياضة | مدرب الأتحاد السكندري يتحدث عن عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الأتحاد السكندري يتحدث عن عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود بطولة الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا، وسيكون اللقاء الأول فى السادس من أغسطس المقبل.

وأكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، على صعوبة الظروف الحالية التى يواجهها زعيم الثغر خلال الفترة الحالية.

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وقال إبراهيم فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأمور أصبحت صعبة للغاية خلال الفترة الحالية بسبب الغيابات التى يعاني منها الفريق سواء بسبب كورونا أو إصابات عضلية وغيابات".

وعن إلغاء ودية الاتحاد وسموحة، أوضح: "بأى حال من الأحوال لم يكن نستطيع استكمال المباراة بسبب المشاجرة التى قامت بين الهاني سليمان وأحمد رفعت".