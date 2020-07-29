رياضة | جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب مباراة إنتر ميلان ونابولي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب مباراة إنتر ميلان ونابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي إنتر ميلان أن يفوز على نظيره نادي نابولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد إنتر ميلان إلى 79 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، بينما يقف رصيد نادي نابولي عند 59 نقطة في المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:

1- -يوفنتوس 83 نقطة.

2- إنتر ميلان 79نقطة.

3-أتلانتا 78نقطة.

4-لاتسيو 75 نقطة.

5-روما 64 نقطة.

6-ميلان 60 نقطة.

7- نابولي 59 نقطة.

8-ساسولو 48 نقطة.

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9-بارما 46 نقطة.

10-هيلاس فيرونا 46 نقطة.

11-بولونيا 46 نقطة.

12-فيورنتينا 43 نقطة.

13-كالياري 42 نقطة.

14-أودينيزي 42 نقطة.

15-سامبدوريا 41 نقطة.

16-تورينو 39 نقطة.

17-جنوى 36 نقطة.

18-ليتشي 32 نقطة.

19-بريشيا 24 نقطة.20-سبال 20 نقطة.