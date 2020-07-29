رياضة | أزمة جديدة.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يحسم النادي الزمالك تمديد عقد محمد عبد الغني مدافع الفريق بشكل رسمي حتي الآن، رغم إعلان إدارة القلعة البيضاء في وقت سابق الإتفاق مع اللاعب على كافة بنود تعديل عقده، وتوقيعه على العقد الجديد مع الفريق الأبيض.

وعقد "عبد الغني" جلسة مع فاروق جعفر مستشار التعاقدات بالزمالك خلال الأيام الماضية، وتم الاتفاق على تمديد اللاعب عقده بشكل رسمي مع الزمالك بشرط الحصول على 7 مليون جنيه في الموسم الواحد، ووافق "ملك النص" على هذه الشروط، ووقع اللاعب على العقد بشكل رسمي وترك الجلسة بعدها.

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وحدثت مفاجأة مدوية بعد ذلك حيث رفضت إدارة الزمالك القيمة المالية الذي اتفق عليها اللاعب مع فاروق جعفر، وأصرت الإدارة على وضع 3 مليون جنيه في الموسم الواحد فقط، ورفض المدافع الشاب ذلك الأمر وحصل على العقود الذي وقع عليها وتوقفت اجراءات التجديد.

ويُعد "عبد الغني" من المدافعين الشباب المميزين بالدوري المصري، قدم مستويات رائعة رفقة الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية ونال اشادات الجميع، مما دفع إدارة القلعة البيضاء للتحرك بشكل رسمي لتمديد تعاقده مع الفريق الأبيض، ولكن لم يجدد اللاعب تعاقده حتي الآن بسبب الخلافات على المقابل المالي.

ومن المنتظر أن يحسم عبد الغني تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة سواء بالموافقة على شروط الإدارة أو التمسك بالحصول على 7 مليون جنيه ورفض التجديد للأبيض.