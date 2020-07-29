رياضة | بالتفاصيل.. انقلاب نجم برشلونة على الإدارة قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. انقلاب نجم برشلونة على الإدارة قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت الصحافة الإسبانية عن موقع النجم البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة، عقب انتهاء إجازة الفريق، الذي يستعد لمباراته المهمة ضد نابولي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

انقلاب آرثر ميلو على إدارة برشلونة الإسباني

وأوضحت الصحافة، أن آرثر دخل في حالة تمرد عقب حسم انتقاله إلى يوفنتوس في الموسم المقبل، بعد غيابه عن تدريب برشلونة، أمس.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة استدعاء آرثر إلى مران برشلونة، اليوم، إلا أن اللاعب لم يحضر.

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وأوضحت الصحافة، أنه ثمة اتفاقًا سريًا بين آرثر ويوفنتوس، وراء التصرفات الغامضة للنجم البرازيلي آرثر.

وبينت الصحافة، أن مسؤولي الفريق الإيطالي طالبوه بمحاولة المشاركة في أقل وقت ممكن، وعدم المخاطرة مع برشلونة حتى لا يتعرض للإصابة.

من جانبه قال ممثلو آرثر لـ"موندو ديبورتيفو" إن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، أبلغ اللاعب أنه لن يشارك ثانية مع الفريق منذ حسم انتقاله إلى يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن تقارير إسبانية أوضحت أن آرثر يريد فسخ عقده مع برشلونة، وعدم استكمال الموسم الحالي بقميص الفريق الكتالوني.