رياضة | 30 لاعبا كانوا يستحقوا العقوبة.. ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن مباراة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر 30 لاعبا كانوا يستحقوا العقوبة.. ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن مباراة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، أن هناك لاعب في مباراة السوبر المصري الأخيرة، التي جمعت بين الأهلي والزمالك، ضرب حكم اللقاء ولم يعاقب.

وقال ميدو في برنامجه "اوضة اللبس" المذاع على قناة النهار، "عندما كنت أُحلل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي، ذهبت لاشاهد الكاميرات بعد المباراة لكي أرى التي حدثت في المباراة مرة أخرى".

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وتابع، "أقسم بالله على الأقل كان لابد أن يعاقب 15 لاعب من هنا و15 لاعب من هنا، بالايقاف لمدة 6 شهور كأقل تقدير".

وواصل، "حكم مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك ذكر في تقريره إن هناك لاعب "ضربه"، وهذا اللاعب لم يُعاقب حتى الآن".